Meşhur Çameli kuru fasulyesinde hasat zamanı

Denizli’nin ürettiği fasulyesi, cevizi ve alabalığıyla ünlü ilçesi Çameli’nde, kuru fasulye hasadı başladı.

Çameli ilçesinde yaklaşık 100 dekarlık alanda 800 ton civarında kuru fasulye üretiliyor. Fasulyenin bu yıl kilogramının 15 TL’den satılması hedefleniyor.



İlçeye bağlı Kızılyaka Mahallesi’ndeki tarlasında yıllardan bu yana fasulye üretimi yapan 61 yaşındaki iki çocuk annesi Safriye Akkan, yayla özelliği taşıyan mahallesinde fasulye üretiminin yoğun olarak yapıldığını susuz ürettiği fasulyenin pişilirken kabuk çıkartmadığını, parçalanmadığını söyledi. Tane yapısı, lezzeti ve kısa sürede pişmesiyle bilinen fasulyenin çiftçiler için iyi bir gelir kapısı olduğuna dikkat çeken Akkan, “Fasulye üretimi için bahar aylarında tarlalarımızı iki üç kez traktörlerle sürüp toprak hazırlığını yapıyoruz. Traktörler yaygın değilken fasulye üreteceğimiz tarlalarımızı atlarla sürerdik. Mayıs ayı ortalarında mivzer yardımıyla fasulye tohumlarını toprakla buluşturuyoruz. Yabancı otla mücadelede kesinlikle zehirli tarım ilaçlarını kullanmıyoruz. Fasulyeden tohumdan çıkap büyüyene kadar en az üç kere çapa yapıp yabancı otlarla mücadele ediyoruz. Temmuz ayında yaş fasulye de ilk hasadı yapıyoruz. Kuru fasulye için bıraktığımız fasulyeleri ise eylül ayı sonu ekim ayı içinde hasadını yapıyoruz. Fasulyeyi çok üretenler kuru fasulyenin saplarını ve tanelerini patos yardımıyla ayırıyor. Benim ürünüm az olduğu için ben temiz bir bez üzerinde kuru fasulyeleri dövüp eleyerek sapından ve dallarından fasulyeyi ayırıyorum” dedi



Bir dekardan 90 kilogram hasat

Susuz üretilen kuru fasulyeden bir dekarlık alandan 6 dolu yaklaşık 90 kilogram kuru fasulye hasadı yaptıklarını ve kuru fasulyenin bu yıl kilogramının 15 TL’Den satıldığını anlatan Akkan, “Yıllardır fasulye ürettiğimizi bilenler hasattan önce sipariş veriyor. Onların kuru fasulyesini hazırlayıp gönderiyoruz. Kendi ihtiyacımız olan kuru fasulyeyi ayırdıktan sonra fazlasını ilçe pazarında kendimiz satıyoruz. Çameli fasulyesi sağlığa çok faydalıdır. Kandaki kolesterolü önemli ölçüde düşüdür, kansızlığa karşı etkilidir. Fasulye protein bakımından çok zengindir. Bitkisel protein ihtiyacının karşılanmasında çok faydalıdır. Gelecek yılda fasulye üretmeye devam edeceğim. Ürettiğimiz ürünleri toptan satabileceğimiz bir yerimiz olsa işlerimiz daha kolay olacak” diye konuştu.

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