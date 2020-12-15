Şehirlerarası otobüste bulunan şahsın üzerinde 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir’den Denizli’ye doğru gelen otobüste bir şahısın üzerinde uyuşturucu bulunduğuna dair ihbar aldı. Sarayköy ilçesinde durdurulan otobüste, narkotik köpeğiyle beraber yapılan aramlar sonucunda şahsın üzerinden 110 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. İzmir’den Denizli’ye gelen otobüste bulunan bir şahsın uyuşturucu getireceğine dair ekipler bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler otobüsü durdurmak için Sarayköy ilçesinde uygulama başlattı. Uygulamada, bilinen otobüs durdurularak narkotik arama köpeği Arya ile beraber arandı. Arya yolcuların içerisinde bulunan İ.T isimli şahsın oturduğu koltukta tepki verdi. Bunun üzerine Jandarma ekipleri İ.T’nin üzerinde yapılan aramalar sonucu 110 gram kokain maddesi ele geçirdi. Şahıs otobüsten indirilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken İ.T hakkında adli işlem başlatıldı.

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