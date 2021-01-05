Denizlispor, Kayserispor maçı hazırlıklarını 4 eksikle tamamladı Yeşil-siyahlı takımda Rodallega özel maske ile sahada olacak

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın saat 13.30’da HK Kayserispor ile kendi evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu'nun, iki hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın HK Kayserispor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Haluk Ulusoy Tesisleri’nde, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6’ya 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam saha taktik çalışması ile sona erdi.



Sakatlığı devam eden 4 oyuncu idmana katılmadı

Tedavisi sona eren Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmalarına devam ederken, sakatlıkları süren Fede Varela, Neven Subotic, Özgür Çek ve Mustafa Yumlu idmanda yer almadı. Yapılan kontroller sonucu sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edilen Mustafa Yumlu'nun iki hafta boyunca takımdan ayrı kalacağı açıklandı.



Rodallega özel maske ile sahada olacak

DG Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marvin Bakalorz’un durumu maç öncesinde yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacakken, tecrübeli golcü Hugo Rodallega’nın ise özel maske ile sahada olması bekleniyor.



Denizlispor, maç saatini beklemeye başladı

Karşılaşma öncesi korona virüs testinden geçen Denizlispor Kulübü'nde herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı. Yeşilsiyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yukatel Denizlispor ile HK Kayserispor arasında yarın saat 13.30'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.