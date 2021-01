4 oyuncusu Covid olan Merkezefendi Basket evinde yıkıldı

Düzce GCT, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'i 75 70 mağlup etti.

Merkezefendi Belediyesi bu maçta Covid19 nedeniyle 4 önemli oyuncusundan mahrum çıktı Denizli ekibinde Collins, Mehmet Özdoğan, Merthan Mutlu ve Altan Erol COVID19 hastalıkları nedeniyle oynayamadı.



İlk 8 dakikada Merkezefendi Belediyesi 4 top kaybı yaparken, Düzce çembere giderek skoru 82'ye getirdi. Düzce, hakan Yapar ile ivme kazanmaya çalışan rakibini top kayıplarına zorlamaya devam etti ve ilk çeyreği 1813 önde bitirdi.



İkinci çeyreğin 3. dakikasında Deniz Can Çevik'in üçlüğü ile Merkezefendi ilk kez öne geçti: 2322. Hakan Yapar ile üst üste sayılar bulan Denizli ekibi 7. dakikada skoru 3733'e getirdi, son bölümde 82'lik seriyle konuk Düzce soyunma odasına 4139 önde gitti.



İlk yarıda Hakan Yapar 13, Deniz Can Çevik 13, Desmond Marquis Washington 10, Mutlu Akpınar 15 sayıyla oynadı.



Düzce, Mutlu Akpınar'dan gelen 8 sayının katkısıyla üçüncü çeyreğin başında 102'lik seri yakalayıp farkı çift hanelere (5141) çıkardı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket alan savunmasına zorlanmaya devam etti, 8. dakikada skor 5847 oldu, Düzce son çeyreğe 6052 önde girdi.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Ümit Sonkol ile 6 dakika kala farkı 4 sayıya (6662) çekip ümitlendi, 1 dakika sonra Deniz Can Çevik, Kemal Can Aktuna'ya çalınan faulü sayıya çevirdi: 6663.



Üst üste hücum ribaundları alan Düzce son 3 dakikaya 6963 önde başladı, 14 saniye kala da yine bir hücum ribaundu sonrasında farkı 8 sayıya (7366) çıkardı, maçı da 7570 kazandı.



Öne çıkanlar

Merkezefendi Belediyesi: Ümit Sonkol 12 sayı, 5 ribaund, 1 asist, Hakan Yapar 14 sayı (2/3 üçlük), 2 ribaund, 4 asist, Mustafa Kurtuldum 10 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Deniz Can Çevik 19 sayı (5/10 üçlük), 1 ribaund, 2 asist



GCT Düzce: Desmond Washington 15 sayı, 5 ribaund, 5 asist, Joel James 12 sayı, 8'i hücum 17 ribaund, Mutlu Akpınar 26 sayı (6/10 üçlük), 2 asist

