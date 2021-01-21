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DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli teknik tekstil merkezini kuruyoruz” Başkan Erdoğan; “Pandemiye rağmen ihracatımızı artırmayı bildik”

İHA

DTO Başkanı Erdoğan; “Denizli teknik tekstil merkezini kuruyoruz” Başkan Erdoğan; “Pandemiye rağmen ihracatımızı artırmayı bildik”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ buluşmasına katıldı. EGD üyelerini ihracat, istihdam ve sanayiye dair verileriyle Denizli ticareti ve ekonomisi hakkında bilgilendiren Başkan Erdoğan, Denizli’nin her şeye rağmen pandemide iyi bir sınav verdiğini, salgına yenilmediğini söyledi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, kentlerin kanaat önderleri ile Anadolu’nun nabzını tutan Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ buluşmasına katıldı. Bir kısmı ülkenin takipçisi oldukça yüksek yayın gruplarında yazan ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtladı. EGD üyelerini ihracat, istihdam ve sanayiye dair verileriyle Denizli ticareti ve ekonomisi hakkında bilgilendiren Başkan Erdoğan, Denizli’nin her şeye rağmen pandemide iyi bir sınav verdiğini, salgına yenilmediğini söyledi. Pandeminin etkilerinin hissedilmeye başladığı ilk günlerde yıllık ihracatlarının yüzde 15 civarında daralacağını öngördüklerini ancak, sıkıntılı dönemlere dair tecrübeli Denizli sanayicisinin girişimci ruhundan taviz vermediğini, atak ve inovatif bir tutum sergileyerek, 2020’deki tabloyu olumlu yönde değiştirdiğini kaydetti. Bu arada, Denizli’nin pandemiyle birlikte ortaya çıkan koşullara hızlı uyum sağlayarak, medikal tekstil ürünleri pazarına girmesi ile denizi olmamasına rağmen denizi olan ülkelere tütsülenmiş alabalık ihraç etmesi, katılımcıların ilgisini çekti. EGD üyeleri, değişime çabuk adapte olabilen girişimci ruhundan dolayı, Denizli iş dünyasını takdir etti. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), kentlerin ekonomi yöneticileri ile EGD üyesi gazetecileri görüntülü bir platformda bir araya getirdiği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ adlı programında bu hafta, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya’yı konuk etti. EGD Başkanı Celal Toprak ile EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın moderatörlüğünde, Zoom üzerinden gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren oturum, EGD üyelerinden büyük ilgi gördü.

Farklı şehirlerden ve yayın gruplarından önemli isimler bir araya geldi
İnternet ortamındaki buluşmaya, farklı şehirlerden ve yayın gruplarından katılım oldu. Toplantıda Dünya Gazetesi'nden Ekonomist Yazar Rüştü Bozkurt, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Ekonomi Gazetecileri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yazar Ahmet Coşkunaydın ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) Başkanı Necdet Takva ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu gibi isimler de yer aldı. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, iki bölümden oluşan konuşmasının ilkinde, pandemi sürecinin Denizli sanayisinde katma değeri yüksek üretim ve sektör çeşitliliğini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

“Pandemiye rağmen ihracatımızı artırmayı bildik”
Başkan Erdoğan, Denizli’nin 175 ülkeye 2400 çeşit ürün ihraç eden, ülkenin ilk 10 ihracatçı ilinden biri olduğuna da dikkat çekti. Ayrıca, özellikle ev tekstili ürünleri ihracatıyla, Avrupa Birliği ve ABD başta olmak üzere Türkiye’den tüm dünyaya açılan, ülkenin uluslararası arenadaki önemli dış ticaret kapılarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Erdoğan, “Pandeminin başladığı ilk günlerde, ihracatımızın yüzde 15 civarında daralacağını öngördük ancak, Denizli sanayisi atak ve inovatif tutumuyla, tabloyu olumlu yönde değiştirdi. Pandeminin hemen başında ve ivedilikle harekete geçtik. Bürokrasiyle, iyi bir koordinasyon sağladık. Doğru ve sağlıklı bir iletişim ve elbirliğiyle, hızlı hareket ederek sorunları azalttık. İnsanımızın yılmayan, girişimci ruhu, daha önceki dalgalı dönemlerde de olduğu gibi bugün de en güçlü dayanak ve çıkış noktamız oldu. Denizli olarak, tarım ve turizmde de Türkiye'nin en önde gelen illeri arasındayız. Her ne kadar pandemi ile önemli oranda sekteye uğrasa da hatta 2020’deki hedefimizden geride kalsak da ülkede en çok turist ağırlayan 5’inci kentiz. Öte yandan, denizi olmayan şehrimiz, denize kıyısı olan ülkelere, Avrupa’ya, Rusya’ya ve Uzak Doğu’ya tütsülenmiş alabalık ihraç eder hale geldik. Denizli’miz, bunlarla da yetinmedi; günlük 2,53 milyon maske üretebilecek düzeyde bir kapasiteye ulaştı. Pandemide her şeye rağmen bir önceki yıla göre ihracatımızı az da olsa artırdık. 2020’yi 3 milyar 191 milyon dolarlık dış satımla kapattık. İhracatımızın yüzde 67’sini, Avrupa Birliği ülkelerine yaptık. Sanayimizde, 24 saat çarklarımız durmadı; insanımız gece gündüz demeden çalıştı. Ben onlara ekonominin kahramanları dedim; halen de öyleler. Biz de diğer iller gibi özellikle küçük esnafımızın işleriyle ilgili problemler yaşadık. Fakat, ihracatçı bir şehir olmamız, diğer sektörlerimize de etki etti ve bu sorunu asgariye indirdi. O nedenle, bazı sıkıntılar yaşayan küçük esnafımız dışında, kent ekonomisi pandemi sürecinde iyi bir sınav verdi. Ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları baz alınarak hazırlanan ve TÜİK tarafından en son ekim ayına dair açıklanan istihdamımızda, bir önceki yıla göre yüzde 7,37’lik bir artış yakaladık. Bu da geçen yılı nasıl geçirdiğimize dair bir göstergedir” ifadelerini kullandı.

“Son 2 yıldaki karşılıksız çekler ile protestolu senetlerde ki iyileşmemiz önemli bir gösterge”
Başkan Erdoğan, son iki yılın verileri dikkate alındığında, Denizli’nin karşılıksız çekte ve protestolu senetteki iyileşme oranında, ülke ortalamasının üzerinde olduğunu da açıkladı. Erdoğan, “Son iki yıldaki karşılıksız çekler ile protestolu senetlerdeki iyileşmemiz de gidişatımızın önemli bir göstergesidir. Karşılıksız çeklerde, yurt genelindeki iyileşme yüzde 63,91 iken, şehrimizdeki azalış yüzde 70’i aştı. Şehrimizdeki karşılıksız çekler, tutar bazında da yüzde 77,55 azaldı. Bunun yanında, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, şehrimizdeki protestolu senetlerde de iyileşme var. Protestolu senet adedi, yüzde 44,33 azaldı. Protestolu senetlerdeki iyileşmemiz, tutar bazında ise daha iyi bir performans sergiledi, yüzde 76,05’e ulaştı. Öte yandan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin verilerine göre, 2019'un ilk 11 ayında şehrimizde kapanan şirket sayısı 426, 2020'nin ilk 11 ayındaki kapanan şirket sayısı ise 416 idi. 2019'un ilk 11 ayında şehrimizde kurulan şirket sayısı 1007, 2020'nin ilk 11 ayında şehrimizde kurulan şirket sayısı ise 1386. Yani artış oldu. Fark 379, artış oranımız ise yüzde 37,64. Tüm bunlar, umut verici ve motivasyonumuzu artıran gelişmelerdi. İnşallah bundan sonra daha da iyi olacaktır” dedi.

“Kamu yatırımlarında atılacak her adım, Denizli’mizin iş ve girişim isteğini artıracaktır”
Ulaşım alanındaki engellerini aştığında, Denizli’nin ekonomisini daha güçlü hale getireceğine inandıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, konuşmasının ikinci bölümünde, iş dünyasının kamudan daha çabuk ulaşabileceği bir havalimanı, Denizli’yi tam anlamıyla İzmir’e bağlayacak olan DenizliAydın Otoyolu’nun tamamlanmasını, limanlara ulaşım için gerekli modern demiryolu ağı yatırımları beklediğini vurguladı. Erdoğan, “Sektörlerin önündeki girdi maliyetlerini artırıcı unsurları ortadan kaldırmadığınız sürece, uluslararası pazarda rekabet etme şansınız azalıyor. Yüksek navlun bedeli, kent sanayisini küresel rekabette zor durumda bırakıyor. Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından biri konumundaki, ülkenin ilk 10 ihracatçısından biri olan Denizli’miz, iş yapma açısından daha kolay ulaşabilir ve ulaşılabilir hale gelmelidir. Kamudan bu anlamda beklentimizi ise Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız geldiğinde dile getirdik. İstediğimiz 3 konu vardı. Havaalanının Denizli'ye yakın bir yerde olması. Denizli’mizin otobanla ve yüksek hızlı tren ile, İzmir’e ve Antalya’ya bağlanması. Bir de demiryollarımızın yük taşımacılığı için modernize edilmesi. Türkiye’den Avrupa’ya tır ve konteyner taşımacılığını, daha ekonomik bir şekilde, trenlerle yapabilmeliyiz. Bugün artık ihraç ettiğimiz mallarımızı vagonlarla Çin’e gönderiyoruz; Avrupa’ya neden yollanmasın?” diye konuştu.

“Denizli teknik tekstil merkezini kuruyoruz”
Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasının sonunda, şehirde 12 farklı alanda yeni ve yenilikçi üretim ile sanayinin önünü açacağını düşündükleri Avrupa Birliği (AB)’nden 50 milyon TL’lik hibe bütçeyle yol alan Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’ni uygulamaya başladıklarını da dile getirdi. Başkan Erdoğan, “Avrupa Birliği fonuyla hayat bulan bu projemiz, sanayimizi bir üst noktaya taşıyacaktır. Modern trenler, Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG ile İHA’larımızın aksam ve parçalarının yanı sıra itfaiyecilerin kullandığı ısıya dayanıklı termal kumaşlar gibi katma değeri yüksek ürünlerin Denizli’de üretilmesinin önünü açtık. Bu sayede, medikalden kimyasala onlarca yeni sektörde, şehrimizin şu anki iştigal alanlarından çok daha farklı kollarda da kümelenmeyi teşvik edecek bir inovatif üretim süreci başlayacaktır. Makinalarımızın dörtte üçü geldi; kurulum çalışmaları ise devam ediyor. Kurdelesini kesip girişimcilerimize kapılarını açacağımız günü iple çekiyoruz” dedi.

DTSO ile TTSO başkanları da çalışmalarını anlattı
Başkan Erdoğan’ın yanı sıra Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu da EGD üyelerine şehirleri ve ekonomisiyle ilgili bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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