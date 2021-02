Akıllı şehir teknolojisinde Denizli Büyükşehir farkı Büyükşehirin akıllı şehir uygulamaları 46'ya yükseldi

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Teknolojik yeniliklerle vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir uygulamaları sayısı 23'den 46'ya yükseldi. Ulaşımdan enerjiye, sağlıktan altyapıya onlarca uygulama ile "Akıllı Şehir" ödülü bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir teknolojisinde de öncü olmaya devam ediyor.

Teknolojik araçlarla, vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak ve daha sürdürülebilir şehirler oluşturmak hedefiyle akıllı şehir teknolojisine büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 ayrı akıllı şehir uygulaması ile 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Akıllı Şehir" ödülü aldı. Dünyadaki yenilikleri yakından takip ederek, vatandaşların ihtiyaçlarına etkin bir şekilde çözüm bulmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir uygulamalarına her geçen gün yenisini eklemeyi sürdürdü. Büyükşehir Belediyesinin ulaşımdan, enerjiye, sağlıktan altyapıya kadar birçok alanda geliştirdiği akıllı şehir uygulamaları bu süreçte 46'ya yükseldi. Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen Trafik Yönetim Sistemi, Ulaşım Portalı, Toplu Taşıma Denetim Sistemi, Yeşil Dalga Sistemi gibi akıllı şehir uygulamaları Denizlilerinin hayatına büyük fark kattı.



“Çok çalışan, üreten bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi var”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir uygulamalarına verdiği önem Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Necmi Özdemir tarafından da kaleme alındı. Türkiye'deki akıllı şehirleri inceleyen Dr. Özdemir'in Denizli'nin akıllı şehir uygulamalarını incelediği yazı dizininde, “2018’de 81 il ve ilçe kapsamında ve Ağustos 2020 Akıllı Şehirler Yolculuğu Projesi kapsamında 2 kez ziyaret ettiğim Denizli Büyükşehir Belediyesi için, akıllı şehir felsefesine inanarak, bu kapsamda altyapıyı dikkate alarak geliştirmişler. Yapılan uygulamalar verimli şekilde kullanılırken bu kapsamda nasıl geliştirilebilir diye çok çalışan, üreten bir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi var” ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.



“Teknolojik uygulamalarımız hayatımızın her alanında”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini söyledi. Bu kapsamda kaynakları dengeli kullanan, çevre dostu ve sunduğu teknolojilerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir şehir için gayret göstermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, 2017 yılında 23 akıllı şehir uygulaması kullanan Büyükşehir Belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akıllı Şehir ödülüne layık görüldüğünü hatırlattı. Vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam ettiklerini, bu kapsamda akıllı şehir uygulama sayısını 2 katına çıkartarak 46'ya yükselttiklerine dikkati çekti. Başkan Zolan, "Çevre dostu teknolojik uygulamalarımız hayatımızın her alanında insanlarımıza fayda sağlıyor, yaşamları kolaylaştırıyor. Bizler ne yapıyorsak Denizlimiz için, vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzuru için yapıyoruz" diye konuştu.



Denizli'nin 46 ayrı akıllı uygulamaları

Kentin yaşam standartlarını daha da yükseltmek için Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği akıllı şehir uygulamaları şöyle: "Trafik Yönetim Sistemi, Ulaşım Portalı, Toplu Taşıma Denetim Sistemi, Yeşil Dalga Sistemi, SCADA, Akıllı Damla Sulama Sistemi, Adres Bilgi Sistemi, Mezarlık Bilgi Sistemi, sorumluluk haritası, Denizli’m Projesi, İtfaiye Bilgi Sistemi, AYKOME Bilgi Sistemi, Akıllı Şehir Denizli Cbs Portalı, 112'nin tek numarada toplanması, eimza, Atık Su Arıtma Sistemi, biyogaz enerji üretimi, Gücümüzü Güneşten Alıyoruz Projesi, ücretsiz internet ve cep telefonu şarj istasyonu, ilan, reklam mobil denetimi, su sayaçlarının online sistem üzerinden okunması, mobil saha denetimi, akıllı durak, Denizli Kart online yükleme, UKOME Bilgi Sistemi, Kırsal Hizmetler Bilgi Sistemi, Saha Bildirim Sistemi, Strabel programı, Ulaşım Bildirim Sistemi, Emlak Bilgi Sistemi, Okul Yolu Projesi, İlçe İş Takip Sistemi, Mobil PDKS Sistemi, Büyükşehir Mobil Uygulama, ortofoto, şehir kameraları, Araç Takip Sistemi, Ticari Araç Randevu Sistemi, imar planı ilanları, 18. madde uygulaması ilanları, öğrenim yardımı online başvuru, spor kursları online kayıt, su kesintisi bildirimleri, hal fiyatları, uzaktan eğitim ve sınav uygulaması ile kurum web siteleri” olarak belirtildi.

