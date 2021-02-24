Denizlispor’da Oğuz Yılmaz affedildi

Denizlispor’da Oğuz Yılmaz, profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğundan dolayı süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı. Yılmaz'ın yönetim kurulu kararıyla affedilerek takıma döndüğü bildirildi.

Denizlispor, Fenerbahçe maçında Oğuz Yılmaz, devre arasında alınan karar neticesinde oyundan çıkarılmıştı. Alınan karara sinirlenerek profesyonellik dışında hareketlerde bulunarak el kemiğini kıran ve tedavi sürecinin sona ermesinin ardından U19 Takımı ile çalışacağı süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise, 11 Aralık 2020 tarihinden bu yana kadro dışında bulunan oyuncu Oğuz Yılmaz’ın durumunun değerlendirildiği ve affedildiği belirtildi.



Oğuz Yılmaz ile çalışmalarına başlayacak

Yeşilsiyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada "Bir süre önce kadro dışı bırakılan futbolcumuz Oğuz Yılmaz’ın durumu yönetim kurulumuz tarafından tekrar değerlendirilmiştir. Futbolcumuz Oğuz Yılmaz, teknik heyetimizin olumlu raporu ve yönetim kurulumuzun onayı üzerine takımımız ile birlikte çalışmalarına başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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