Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Öterken bayılan 'Denizli Horozu'nun ünü Türkiye'yi aştı. Bayılana kadar öten horozun görüntüsünü Japonya ve Çin'de milyonlarca kişi izledi.



Denizli’nin tescillenmiş horozu, öterken nefesini yetiştiremeyince düşüp bayılması “Görenler enerjisine şaşırıyor”, “Bu horoz öttüğünde durmak nedir bilmiyor” şeklinde tüm dünya basınında yer aldı. Horuzun bayılana kadar öttüğü görüntüler, dünyada büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.