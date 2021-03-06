Denizli’de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak

İHA

Denizli’de 2 milyon 359 bin 500 hayvana 2021 yılında sağlık taraması yapılacak

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi 2021 yılı Üretim Sezonu Planlama toplantısı video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğü ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi Müdürlüğü tarafından ilçe müdürlüklerinde görev yapan Veteriner Hekimlerine “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi” kapsamında 2021 yılı üretim sezonunun planlanması, yapılacak çalışmaların etkinliğinin arttırılmasına yönelik video konferans yöntemi ile planlama toplantısı yapıldı.
Bu kapsamda Denizli genelinde; “İlkbahar’da 262 bin 225 büyükbaş, Sonbahar’da Şap Aşılaması 262 bin 381 büyükbaş, Sığır Bruselloz Aşılaması 40 bin 620 büyükbaş (dişi), koyun ile keçi Bruselloz Aşılaması 82 bin 800 küçükbaş (dişi), Şarbon Aşılaması 2 bin büyükbaş, Şarbon Aşılaması 500 küçükbaş, Kuduz Aşılaması 14 bin 620 kedi ile köpek, koyun ve keçilerde Çiçek Aşılaması 38 bin 500 küçükbaş, koyun ile keçi Veba Aşılaması (PPR) 266 bin 200 küçükbaş ve Sığır Çiçek Aşılaması (LSD) 262 bin 225 büyükbaş hayvanın 2021 yılı salgın hastalıklar mücadele kapsamında aşılanması ve 2 milyon 359 bin 500 hayvana sağlık taraması yapılması planlanmaktadır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pamukkale Belediyesinden kiracılarına yüzde 50 indirim
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden kiracılarına yüzde 50 ...
Tüm kadrolarıyla sahada olan DTO Başkanı Erdoğan, seferberlik ilan etti Başkan Erdoğan; “Türkiye'ye örnek bir il olalım arzusu içerisindeyiz” Vali Atik; “Elbirliği ve güç birliğiyle, yine hep beraber sahada olacağız”
YEREL HABERLER Tüm kadrolarıyla sahada olan DTO Başkanı Erdoğan, ...
Başkan Doğan kadın yol arkadaşlarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Doğan kadın yol arkadaşlarıyla bir araya geldi
İran’dan gelen yolcudan 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İran’dan gelen yolcudan 1,5 kilogram uyuşturucu çıktı
Pamukkale'de esnafın 'normalleşme' sevinci
YEREL HABERLER Pamukkale'de esnafın 'normalleşme' sevinci
(Özel haber) Hakan Kutlu: "Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli" Y.Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu: "Takımın moral ve fiziksel durumu eskiye göre çok iyi"
YEREL HABERLER (Özel haber) Hakan Kutlu: "Yeni Malatyaspor maçı ...
Teoman Sancar’a şantaj davasında 1’i polis 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Teoman Sancar’a şantaj davasında 1’i polis 3 şüpheli ...
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını ...
Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Milletvekili Sancar'a şantaj soruşturmasında 1'i ...
Pamukkale Belediyesi 61 mahalledeki 249 kıraathaneyi dezenfekte ediyor Başkan Örki; “Kurallara hep birlikte uyarak sağlıklı günlere daha çabuk ulaşalım”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi 61 mahalledeki 249 kıraathaneyi ...
Elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen tasarım tamamlandı Mesleki eğitimde markalaşma atağında ilk tasarım tescil belgesi alındı
YEREL HABERLER Elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen ...
Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ameliyatla alındı
YEREL HABERLER Kangal cinsi sokak köpeğinin karnındaki tümör, ...
Gençlik kollarından Başkan Zolan'a ziyaret Başkan Zolan, “İnşallah bir ve beraber Denizli'mize hizmet etmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Gençlik kollarından Başkan Zolan'a ziyaret Başkan ...
Denizli’yi sarıdan maviye çevirmek için çalışmalar hızlandırıldı 2021’in ilk Meslek Komitesi Müşretek Toplantısı gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Denizli’yi sarıdan maviye çevirmek için çalışmalar ...
Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Denizlispor evinde Yeni Malatyaspor'la oynayacak
Denizlispor, Y. Malatyaspor maçı hakemi Kardeşler oldu
YEREL HABERLER Denizlispor, Y. Malatyaspor maçı hakemi Kardeşler ...
Çaldığı araçla kent merkezinde gezerken yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı araçla kent merkezinde gezerken yakalandı
40 santimetrelik tümörden kurtulan sokak hayvanı sahiplenmeyi bekliyor
YEREL HABERLER 40 santimetrelik tümörden kurtulan sokak hayvanı ...
Denizli Valisi, kontrollü normalleşme denetimlerine çıktı Vali Ali Fuat Atik, maske, mesafe ve hijyen denetiminde
YEREL HABERLER Denizli Valisi, kontrollü normalleşme denetimlerine ...
Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için öldürmüş Aile içi mobbing nedeniyle kardeşlerini vuran zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşlerini kendisini küçümsedikleri için ...
İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini öldürdü (2)
YEREL HABERLER İnşaatta birlikte çalıştığı ağabeyi ile kardeşini ...
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Sakatlığı bulunan üç oyuncunun durumu maç günü netleşecek
YEREL HABERLER Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını ...
Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi sürprizi Başkan Örki; “Sizler geldiniz buralar güzelleşti, huzur veriyorsunuz”
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesinden 20 bin öğrenciye dergi ...
Denizlispor tek basamak geriledi
YEREL HABERLER Denizlispor tek basamak geriledi