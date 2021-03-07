Denizli'de eski eşini öldüren şüpheli Kütahya'da yakalandı (2)



TUTUKLANDIDenizli'nin Çal ilçesinde, eski eşi Fatma Kovan'ı (26) dün tüfekle öldürüp, kaçan ve ertesi gün Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alınan Osman Ayvaz (27) jandarmadaki ifadesinde boşandığı eşi Fatma Kovan'dan ayrıldığı için çok pişman olduğunu, onu çok sevdiğini, yeniden bir arada yaşamak istediğini ancak kendisini reddedince sinirlerine hakim olamayıp tüfekle öldürdüğünü söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çal Adliyesi'ne sevk edilen Ayvaz, tutuklandı.Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-07 18:01:56



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