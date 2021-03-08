Zehir tacirleri yakalanmamak için uyuşturucu hapları iç çamaşırlarına saklamışlar

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliye düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirleri uyuşturucu maddeleri iç çamaşırlarına sakladıkları tespit edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çevre illerden kente uyuşturucu getiren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Çevre illerden kente uyuşturucu madde getirerek ticaretini yapan 2 zehir tacirini tespit eden ekipler fiziki ve teknik takibe aldı. kısa süreli takibin ardından iki zehir taciri düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı. Ev ve üst aramalarında ise çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirleri 152 adet ecstasy hapı yakalatmamak için iç çamaşırlarına gizledikleri öğrenildi. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.