Gelin damat Pamukkale’de masa tenisinde yarıştı Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelin damat Pamukkale’de masa tenisinde yarıştı Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlandı

İHA

Gelin damat Pamukkale’de masa tenisinde yarıştı Pamukkale’nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlandı

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), 6 Nisan’da “Dünya Masa Tenisi Günü” kapsamında bu yıl Denizli’de Pamukkale’nin eşsiz güzellikleri üzerinde masa tenisi etkinliği gerçekleştirildi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından her yıl 6 Nisan tarihinde kutlanan “Dünya Masa Tenisi Günü” kapsamında Pamukkale’nin eşsiz güzellikleri üzerinde Pamukkale Natural Parkta düzenlenen etkinlikte masa tenisi gösterileri ile farkındalık oluşturuldu. Denizli’de her sene yapılan etkinliklerden farklı olarak bu yıl Pamukkale’nin doğal ve eşsiz güzelliklerinin yerden ve havadan çekimlerle uluslararası tanıtıma katkı sunması için özel görüntüler hazırlandı. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun dünya çapında etkinliklerden paylaştığı görüntüler milyonlarca izleyiciyle bu yılda buluşacak.

Gelin damat birlikte yarıştılar
Öte yandan, arka planda Pamukkale’nin güzelliği olduğu etkinlikte sporcular, turistler ve katılımcılar pandemi tedbirleri çerçevesinde masa tenisi oynadı. Bir gelin damat ise hatıra fotoğrafının ardından birlikte masa tenisi oynadılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Polis Yılmaz Mayuk’un ismi 2 okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Polis Yılmaz Mayuk’un ismi 2 okulda yaşatılacak
Denizlispor'un rakibi Kasımpaşa
YEREL HABERLER Denizlispor'un rakibi Kasımpaşa
Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: “Onunla evleneceğim” Küçük kızın kilolarından da faydalanarak hamileliği gizleyen çiftin korkunç planı, evde doğum yaptırmaya kalkınca bozuldu
YEREL HABERLER Sevgilisinin 13 yaşındaki kızını istismar eden ...
Mağdurdu suçlu oldu Gasp edildiğini iddia eden adamın çirkef görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Mağdurdu suçlu oldu Gasp edildiğini iddia eden adamın ...
Başkan Arslan, görevdeki 7. yılını geride bırakarak mesaj yayımladı
YEREL HABERLER Başkan Arslan, görevdeki 7. yılını geride bırakarak ...
Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Deplasmandan dönen Denizlispor, Kasımpaşa maçına ...
Denizli'de kayıp kişi, en son görüldüğü gölet çevresinde aranıyor (2)
YEREL HABERLER Denizli'de kayıp kişi, en son görüldüğü gölet ...
Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonunun altında kalan işçi yaşamını ...
Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı Özel olarak üretilen Dijital Tır Cuma gününe kadar Denizli'de olacak
YEREL HABERLER Denizlililer Dijital Tır ile İHA deneyimi yaşadı Özel ...
Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki kıza istismar ortaya çıktı
YEREL HABERLER Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki kıza ...
Simitçinin tezgahının kundakladığı an kamerada
YEREL HABERLER Simitçinin tezgahının kundakladığı an kamerada
Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği anlaşıldı Herkes onu barajda ararken o mahalle kahvehanesinde çay içip çarşıya gitti
YEREL HABERLER Öldü sanılmıştı, çay içip çarşıya gittiği ...
Denizli'de vatandaşlar caddede yürümekte güçlük çekti
YEREL HABERLER Denizli'de vatandaşlar caddede yürümekte güçlük çekti
Denizli'de kayıp kişi, en son görüldüğü gölet çevresinde aranıyor
YEREL HABERLER Denizli'de kayıp kişi, en son görüldüğü gölet ...
Bağırsak düğümlenmesi olan Nurettin bebek, Tekden’de ameliyatsız bir şekilde sağlığına kavuştu Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu: “Sıvı ya da hava verilerek basınçla düğümler açılıyor” Anne Sena Çınar: “Gaz sancısı diye geldik bağırsak düğümlenmesi olduğunu öğrendik”
YEREL HABERLER Bağırsak düğümlenmesi olan Nurettin bebek, Tekden’de ...
Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi
YEREL HABERLER Yanaştırmak istediği kamyonun altında can verdi
Bayan sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp seyir halindeki minibüse çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Bayan sürücünün kullandığı otomobil bariyeri aşıp ...
Annelerini kaybeden kuzulara jandarma şefkati Başıboş dolaşan kuzuların karnını jandarma timi doyurdu
YEREL HABERLER Annelerini kaybeden kuzulara jandarma şefkati Başıboş ...
İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
YEREL HABERLER İletişim Başkanlığı Dijital TIR'ı Denizli'de
Prof. Dr. İlker Solmaz, “Kulaktan dolma tedaviler ile fıtıklar geri dönüşü olmayan bir hal alıyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. İlker Solmaz, “Kulaktan dolma tedaviler ile ...
Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, yan yoldaki yolcu minibüsüne çarptı: 7 ...
Salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Salça kutusundan 296 parça tarihi eser çıktı
Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu
YEREL HABERLER Kıyafetlerini bırakıp ortadan kayboldu
ASKF’nin yeni yönetimi Başkan Zolan ile görüştü Başkan Zolan: “Amatör spor kulüpleri çok önemli”
YEREL HABERLER ASKF’nin yeni yönetimi Başkan Zolan ile ...