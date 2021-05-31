Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 750 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, takibe aldıkları 2 kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, farklı ebatlardaki tankların içinde 6 bin 750 litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT
2021-05-31 17:56:55
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