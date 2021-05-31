Denizli'de 6 bin 750 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bursa ve çevre illerde hükümlü ve tutuklular için kütüphanelere kitap bağışı kampanyası başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 750 litre kaçak mazot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çivril ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde operasyon düzenleyen polis, takibe aldıkları 2 kamyoneti ilçe girişinde durdurdu. Araçlarda bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, farklı ebatlardaki tankların içinde 6 bin 750 litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çivril Deniz TOKAT

2021-05-31 17:56:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.