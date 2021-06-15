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İşadamı Dr. Murat Çelik’in Ölüdeniz’de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı

İHA

İşadamı Dr. Murat Çelik’in Ölüdeniz’de ortak olduğu Club Hotel Meri, sezonun ilk misafirlerini ağırladı

Denizli’de sağlık sektöründe önemli yatırımları bulunan ve adından sıklıkla söz ettiren Dr. Murat Çelik, Ölüdeniz’de turizm yatırımı yaptı. Dr. Murat Çelik’in ortağı olduğu dünyaca ünlü Club Hotel Meri, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı. Dr. Çelik, “Dünya’da tek olan Ölüdeniz’de, dünyada tek olan bir tesisi hayata geçirdiklerini belirterek, “Tatilcileri eşsiz denizi, mükemmel doğası olan tesisimize davet ediyoruz” dedi.

Denizli’de sağlık sektöründe yatırımları bulunan başarılı işadamı Dr. Murat Çelik, turizm sektörüne de el atarak Fethiye’nin dünyaca ünlü tatil beldesi Ölüdeniz’de faaliyet gösteren Club Hotel Meri’yi geçtiğimiz aylarda ortak oldu. Aynı zamanda Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Murat Çelik, bölgenin önemli turizm işletmelerinden biri olan tesisi 2021 yaz sezonuna hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Ölüdeniz’in kalbinde yer alan, doğa ile iç içe yapısıyla sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenleri Club Hotel Meri’ye beklediklerini ifade eden Dr. Çelik, hoteli sağlık turizmi açısından da değerlendirebileceklerini ifade etti.

“Doğa ile iç içe huzurlu bir tatil arayanların adresiyiz”
Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve bu yılki hazırlıklarını tamamlayarak ilk misafirlerini ağırladıklarını belirten Dr. Çelik, “En güzel yerlerden birisi burası ve Dünya’da başka Ölüdeniz yok. Coğrafyamız çok güzel, misafirlerimiz özellikle doğa ile iç içe huzurlu bir tatili burada yapabilirler. Yılın her mevsimi burada konaklayabilir, aradıkları huzurlu bir tatili burada bulabilirler. Kış turizmi açısından da burayı değerlendireceğiz. Burada ayrıca sağlık turizmi hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Tesisimizde doktor, diyetisyen, psikolog, fizyoterapistler bulundurmayı hedefliyoruz. Avrupa’dan insanlar gelecek, tatillerini yapacaklar, bu tatilde iyi zaman geçirmeleri için onlara sunduğumuz hizmetin kalitesini arttıracağız. Bildiğiniz gibi Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Cerrahi Hastanesi’nde 400 kişi çalışıyor, yakında fizik tedavi ağırlıklı bir klinik açacağız. Orada da en az 150 kişiyi istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu ay itibariyle Club Hotel Meri’de de çalışanların sayısını arttırıyor, herkesin iş sahibi olması için uğraşıyor, ülke istihdamına katkı sağlıyoruz “dedi.

“Dr. Murat Çelik ile ortak olduktan sonra vizyonumuz daha da genişledi”
Club Hotel Meri’nin bölgedeki ilk tesislerden biri olduğunu ve son olarak 2019 yılında bütünüyle yenilendiğini belirten hotelin ortağı Alper Konakçı, bölgenin doğal sit alanı olmasından kaynaklı dış mimaride değişiklik yapmadıklarını söyledi. Yıllardan beri devamlı misafirlerinin Club Hotel Meri’yi kendi evi gibi gördüklerini belirterek, yerli ve yabancı birçok misafire Ölüdeniz’in kalbinde ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

İlerleyen dönemlerde yine bölgeye çeşitli proje yatırımı yapacaklarını anlatan Konakçı, “Aynı zamanda doğal sit alanında olduğumuz için yapısal değişiklik yapmadık komple altyapımızı, plajımızı, odalarımızı, restoranımızı yenileyerek sezona açtık. Dr. Murat Çelik ile ortak olduktan sonra Club Hotel Meri olarak vizyonumuz daha da genişledi. Oteli sağlık turizmine açmaya başlayacağız onun da çalışmalarına başladık. İki Denizlili olarak Dr. Murat Çelik ile beraber çeşitli projelerimiz ve yatırımlarımız devam edecek” dedi.

“Club Hotel Meri, güvenli turizm sertifikasına ve mavi bayrağa sahip”
Yaşanan pandemi sürecine göre de tesisi en iyi şekilde hazırladıklarını anlatan Konakçı, tesisin güveli otel sertifikasına sahip olduğunu kaydetti. Türkiye’de bu sertifikayı alan ilk 10 otelden biri olduklarını dile getiren Konakçı, “Mevzuata uyarak tüm koşulları yerine getiriyoruz. Bu yıl yerli turistlerin yılı olacak. Bizim için değişiklik yok, çünkü yıllardan beri devamlı gelen yerli misafirlerimiz var. Ayrıca Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın kriterlerine sahip plaj ve marinalara verdiği mavi bayrağa sahip 436 plajdan biri. Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’ne 11, Ölüdeniz Su Dünyası’na ise yalnızca 8 kilometre uzaklıkta. Ölüdeniz’in 30 yıllık köklü hotellerinden biri” diye konuştu.

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