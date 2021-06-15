Bozburun Pazar Yerinin yapımı tamamlandı

Bozburun Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlatılan Bozburun Pazar Yeri çalışmaları tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bozburun Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlatılan Bozburun Pazar Yeri çalışmaları tamamlandı. İnşası sona eren ve çevre düzenlemesinin yapılacağı pazar yeri Temmuz ayı itibariyle hizmet verecek. 400 metrekarelik alana kurulan pazar yerinin üzeri çelik konstrüksiyon ile kapatıldı. Bozburun Pazar Yeri’nde 24 müstahsil yeri bulunuyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bozburun Pazar Yerimiz Temmuz ayından itibaren hizmet vermeye başlayacak. Pazarımız Bozburunlu hemşehrilerimize hayırlı olsun. Merkezefendi için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” diye konuştu.

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