Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada



Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsünün ağır yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaza, 1 Temmuz'da öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mehmet Çelen (18) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, tali yola dönüş için manevra yapan A.K. yönetimindeki 20 VF 857 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kasksız motosiklet sürücüsü Çelen ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çelen, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çelen'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR

2021-07-05 18:03:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.