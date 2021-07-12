Oğlunun yol kavgasına yardım için giden emekli polis karşı tarafa ateş açtı: 2 yaralı

Denizli’de yol kavgasına tutuşan iki sürücüsü araçlarından inerek birbirlerine fırça ve orakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan Oraklı, süpürgeli kavgada gençlerden birinin emekli polis babası olay yerine gelerek karşı tarafa ateş açtı.

Olay, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; trafikte yol verme kavgasına tutuşan sürücüler araçlarını yol kenarına bırakarak tartışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S., orakla, Murat Ö. ise süpürge ile birbirlerine saldırmaya başladı. O esnada Hasan S. babasını telefonla arayarak yardım istedi. Oğlunun yardım çağrısına koşan baba Muhammet S., yanında bulunan silahla Murat Ö’nün ayağına sıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay sırasında ayağından ve başına aldığı darbeler ile yaralanan Murat Ö. ile yanında bulunan ve kolundan yaralanan Ali Y., sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Olay ardından soğukkanlı tavırlar sergileyen ve emekli polis olduğu öğrenilen Muhammet S. ve oğlu Hasan S. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanelere kaldırılan Ali Y. ve Murat Ö’nün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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