Denizlispor’un maç fikstürü belli oldu Denizlispor lige Bandırmaspor karşılaşması ile başlayacak

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TFF 1. Lig’de 202122 sezonu maç fikstürü, yapılan kura çekimiyle belli oldu. Bu sonuçla beraber Denizlispor ligin ilk haftasında evinde Bandırmaspor’u ağırlayacak.



TFF 1. Lig 202122 Sezonu fikstür çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşti. Denizlispor, ligin ilk haftasında Denizli'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşacak. TFF tarafından açıklanan planlamaya göre; TFF 1. Lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 07 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Ligde 5, 17, 25 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak. Denizlispor’un ilk 19. Haftalık maçının fikstürü ise; “1. Hafta: Denizlispor R.H. Bandırmaspor, 2. Hafta: Manisa FK Denizlispor, 3. Hafta: Denizlispor MKE Ankaragücü, 4. Hafta: Eyüpspor Denizlispor, 5. Hafta: Denizlispor Adanaspor, 6. Hafta: Altınordu Denizlispor, 7. Hafta: Denizlispor Samsunspor, 8. Hafta: B. Boluspor Denizlispor, 9. Hafta: Denizlispor Balıkesirspor, 10. Hafta: BAY, 11. Hafta: Denizlispor Kocaelispor, 12. Hafta: Tuzlaspor Denizlispor, 13. Hafta: Denizlispor A. Keçiörengücü, 14. Hafta: İstanbulspor Denizlispor, 15. Hafta: Denizlispor Bursaspor, 16. Hafta: Gençlerbirliği Denizlispor, 17. Hafta: Menemenspor Denizlispor, 18. Hafta: Denizlispor BS Ümraniyespor, 19. Hafta: BŞB. Erzurumspor Denizlispor” olarak belirlendi.

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