Etleri dinlendirmeden yemek hazımsızlık ve şişkinlik yapabilir

Özel Denizli Hastanesi’nde Beslenme ve Diyet Uzmanı Meryem Güç, bayram dolayısıyla artan et tüketiminin bazı hastalıklara neden olabileceğini belirterek, “Yeni kesilmiş etlerdeki sertlik sindirimi zorlaştırabilir” dedi.



Özel Denizli Hastanesi’nin başarılı Beslenme ve Diyet Uzmanı Meryem Güç, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte et tüketimi hakkında önemli bilgilendirmelerde bulundu. Yaşlıların ve kronik hastalıklı kişilerin daha dikkatli olmasını belirterek, “Bayramlar tüm aile bireylerini bir araya getiren, birlik, beraberlik, sevgi ve mutluluğu simgeleyen zengin sofraların kurulduğu zamanlardır. Yılda bir defa olmasından dolayı et tüketimi ve tatlı tüketimi artmaktadır. Fakat kronik hastalıklara sahip olan kişiler ve yaşlılar dikkatli olmalıdır. Bayram boyunca kırmızı et tüketiminin artmasından dolayı kalpdamar hastaları, böbrek hastaları, diyabet hastaları ve hipertansiyon hastaları risk altındadır. Öneriler ise; Mümkünse güne hafif ve sağlıklı bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Bayram günü kesilen kurbanın eti, genelde bekletilmeden birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Oysa yeni kesilmiş etlerdeki sertlik sindirimi zorlaştırabilir. Bunun sonucunda midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Bu rahatsızlıkların yaşanmaması için özellikle mide rahatsızlıkları çeken kişiler, eti 24 saat beklettikten sonra tüketmeliler” dedi.



“Bayram ziyaretlerine aç gitmeyin”

Beslenme konusunda açıklamalarda bulunan Güç, “Öğünlerde çeşitlilik sağlanmalıdır. Asitli, şekerli, kalorili içecekler yerine ayran tercih edilmelidir. Eti bol yağda kızartma veya kavurma yapmak yerine, ızgara gibi sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih ediniz. Su tüketimine dikkat edin. Günlük 2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Öğünlerde mutlaka zeytinyağlı bir sebze yemeği veya salata bulundurun. Bayram ziyaretlerine aç gitmeyin. Evinize gelen misafirlere çikolata yerine hurma, kuru kayısı, incir gibi kuru meyve ikram edebilirsiniz. Gün içinde 45 dakika tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Günlük 2 fincan yeşil çay içebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

