Çameli'nin lezzetleri Türkiye’ye tanıtılıyor

– Denizli’nin Çameli ilçesine özgü birbirinden güzel yöresel yiyecekler, ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan “Dünyayı Geziyorum” adlı programda tanıtıldı.

Dünyayı karış karış gezerek ilginç yaşam, benzersiz manzaraları ve geçmişten bugüne taşınan tarihi eserleri görme fırsatı sunan televizyon programı “Dünyayı Geziyorum ve Mutfağım Şahane”, bu hafta Çameli'ye misafir oldu. Özlem Esirgenç’in sunduğu program, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşen Denizli'nin tarihini, kültürel zenginliklerini ve doğal güzelliklerini anlatmak için Çameli’nde de çekimler yaptı.



Ocak başına geçti ot kavurdu

Çameli’nin damak çatlatan lezzetlerinden olan ‘Leğen Böreği’, kendine has aroması ve lezzetiyle ‘Kuru fasulye’, ‘Çameli Alabalığı’, mısır unundan saç böreği, ‘Biber Yoğurtlaması’, ‘Arabaşı Çorbası’ ve ‘Etli Nohut’ yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Çameli’nin tanıtımı için ocak başına geçip kendi elleriyle ot kavuran Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Programın yayın tarihini ilerleyen günlerde sosyal medya adreslerimizden duyurulacaktır. Programın Çameli çekimlerine desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a teşekkür ederiz” dedi.

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