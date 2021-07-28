Tayfun'un yuttuğu 50 kuruş, ameliyatla çıkarıldı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evde oynarken masada bulduğu 50 kuruşu yutan Tayfun Demir´in (5) midesindeki para, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay, dün Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Evde oynarken masada bulduğu 50 kuruşu yutan Tayfun Demir, ailesinin durumu fark etmesi üzerine Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir'in çekilen röntgen filminde madeni 50 kuruşun midesinde olduğu tespit edildi. Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Halil Kocamaz tarafından ameliyata alınan Demir'in midesindeki 50 kuruş, endoskopik yöntemle ağzından çıkarıldı.

Dr. Halil Kocamaz, ağza alınan yabancı cisim özellikle solunum yoluna kaçtığında hayatı tehdit edecek sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Yutulan yabancı cisim sindirim kanalında ise tıkanıklık, delinme, ülser gibi önemli sorunlara yol açabilir. Yutulan yabancı cisimler çoğunlukla ev ortamında bulunan madeni para, iğne, pil, oyuncak parçaları, takı ve bazen de gıda kümeleridir. Yutulan yabancı cismin kesici, delici olup olmamasına, boyutuna ve özelliğine göre çocuğu değerlendirip yabancı cismin kendiliğinden sindirim kanalını terk etmesini bekleme ya da yabancı cismin bulunduğu yere göre ağızdan ya da makattan endoskopi aracılığıyla çıkarılma işlemi yolunu seçiyoruz. Son olarak bize başvuran minik hastamızın da midesindeki madeni parayı endoskopik olarak ağzından başarı ile çıkardık. Midede bulunan madeni para kesici ve delici olmadığı için nispeten düşük bir risk oluştursa da hastamıza endoskopik müdahale yaparak oluşabilecek problemleri önlemiş olduk. Yapılan çalışmanın da gösterdiği gibi pandemi sürecinde evde kalma süresi artan çocukların yabancı cisim yutma oranı artmıştır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-07-28 17:12:48



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