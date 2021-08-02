Spor dünyasından orman yangınlarındaki sabotaj iddialarına tepki

– Denizli spor dünyası, ülkemizde son 1520 gündür devam eden ve ülkenin dört bir yanını saran orman yangınlarında sabotaj ihtimalinin ön plana çıkmasına tepki gösterdi.



Denizli’de futbola büyük katkılar veren merhum Selim Berber adına ilk kez düzenlenen turnuvada yer alan takımlardan Konyaspor Genel Koordinatörü Erhan Tavas ile futbol hakemi Zafer Ünal, Türkiye’nin ciğerlerini yakmaya devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak gündeme gelen sabotaj ihtimaline büyük tepki gösterdi.



Turnuvada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Konyaspor Genel Koordinatörü Erhan Tavas, ülkenin değerlerinin yok olmasına herkesin tepki vermesi gerektiğini belirterek; “Ciğerlerimizin, değerlerimizin, ormanlarımızın yanması hakikaten çok üzüntü verici bir durum. İnsanlığın bittiği noktadayız. Yangının 67 yerden aynı anda başlaması sabotaj ihtimalini arttırıyor. Yanan o kadar hayvan var. Karıncasından kaplumbağasına kadar yanan binlerce çeşit hayvan var ve bu doğanın sistemini bozacaktır. Bu yangınlar inşallah bir daha olmaz ama biteceğini düşünmüyorum” dedi.



Denizli’de birçok karşılaşmada görev alan deneyimli hakem Zafer Ünal ise, ülke savunmasının siyasetinin yapılamayacağını belirterek; “Öncelikle ciğerlerimizi yaktılar, yakanın kimler olduğu az çok tahmin edilebiliyor. Bunu yakanlar, destekleyenler, buna sebep olanlar, orada ki canlıların yok oluşuna seyirci kalanlar hepsini lanetliyorum. Bir ağacımız 3035 yılda yetişiyor bu yıllarımızı yaktılar. Yakanlar hangi zihniyette olursa olsun benim ülkemin düşmanı olduklarına inanıyorum. Önlemler alınabilir miydi evet alınabilirdi umarım bundan sonra gereken önlemler alınır. Aynı şeyleri inşallah tekrar yaşamayız” ifadelerini kullandı.

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