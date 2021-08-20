Denizlispor günün son transfer bombasını patlattı

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Denizlispor bugün açıkladığı 3 transferin ardından son olarak Ümraniyespor forması giyen savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde transfer yasağını kaldıran Denizlispor, transfere hız kesmeden devam ediyor. Eski kalecisi Adam Stachowiak, Ogenyi Onazi ve Okan Demirci’yi duyuran yeşil siyahlı ekip günün son bombasını patlattı. Horoz, son olarak Ümraniyespor forması giyen 34 yaşındaki savunma oyuncusu Gökhan Süzen ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

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