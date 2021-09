Merkezefendi Belediyesi tarafından açılan ve her dönem yoğun ilgi ile karşılanan enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.



Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi’nin her dönem yoğun ilgiyle karşılanan enstrüman kurslarının yeni dönem başvuruları başladı. Gitar, bağlama, piyano, keman, çello, perküsyon ve bateri kurslarına Merkezefendi’de ikamet eden 8 ila 50 yaş aralığındaki Merkezefendililer başvurabilecek. Bire bir olarak verilecek eğitimlere katılım kontenjanla sınırlıdır. Branşlarında uzman eğitmenler tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak verilecek kurslara internet adresinden kayıt yapılacak. Merkezefendililer çağrı merkezinden de kurslar hakkında detaylı bilgi alabilecekler.



“Yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum”

Sanatın ve kültürün hayatın değişmez bir parçası olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanatın, kültürün ve eğitimin her zaman destekçisiyiz. Bu düşünce ile de belediyemizce hemşehrilerimize sanattan kültüre, spordan eğitime birçok alanda kurs veriyoruz. İlçemizde açtığımız kurslar sayesinde çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz ilgi duydukları, öğrenmek istedikleri birçok branşta eğitim alma imkanı yakalıyorlar. Sanatın ve kültürün merkezi olan ilçemizde her yıl yüzlerce hemşehrimizin faydalandığı ve sanat, kültür ve eğitimle iç içe olduğu enstrüman kurslarımızın yeni dönemde de yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Tüm sanatsever hemşehrilerimi kurslarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.