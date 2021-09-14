Denizli’de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

İHA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörlüğü 10. Çağrı Dönemi kapsamında Ağustos ayında başlayan sözleşme imzalama işlemlerinde bugüne kadar 26 milyon 890 Bin TL'lik yatırımı sözleşmeye bağladı.

Denizli’de yapılacak 27 milyonluk yatırım için imzalar atıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Denizli İl Koordinatörlüğü 10. Çağrı Dönemi kapsamında Ağustos ayında başlayan sözleşme imzalama işlemlerinde bugüne kadar 26 milyon 890 Bin TL’lik yatırımı sözleşmeye bağladı.
Tarım Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar başlığında yer alan söz konusu 11 projenin tamamlanması ile Denizli’ye 10 milyon 605 bin TL’lik hibe sağlanacak.

Yapılan sözleşmelerin imza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Şakir Çınar, “Devletimizin desteklerini milletimize aktarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Söz konusu yatırımlar ile Denizli ekonomisine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlıyoruz. 10. Çağrı döneminde Denizli İl Koordinatörlüğü olarak 76 proje aldık ve hızla bu projeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerlendirmesi biten ve Ankara tarafından onaylanan yatırım tutarı yaklaşık 27 milyon TL olan 11 projeyle Ağustos ayında imzaları attık ve yatırımlara başladık. İnşallah kazasız belasız bir yatırım dönemi geçirir ve bu tesislerin açılışını da beraberce yaparız” dedi.

10. Çağrı Döneminde kabul edilen projelerin 11 tanesi ile Ağustos ayında sözleşme imzalanarak yatırımlar başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Paşayev; “Eğitim sistemi ve ebeveyn tutumları çocuğun başarısında doğrudan etkili”
YEREL HABERLER Paşayev; “Eğitim sistemi ve ebeveyn tutumları çocuğun ...
Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü
YEREL HABERLER Işık ve Şen ailelerinin mutlu günü
Otomobildeki uyuşturucuyu 'İsko' buldu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Otomobildeki uyuşturucuyu 'İsko' buldu; 2 tutuklama
Enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı
YEREL HABERLER Enstrüman kurslarında yeni dönem kayıtları başladı
FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı
Bagaj halısının altından 700 bin liralık uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Bagaj halısının altından 700 bin liralık uyuşturucu ...
Sahte kargo aracında litrelerce kaçak akaryakıt bulundu
YEREL HABERLER Sahte kargo aracında litrelerce kaçak akaryakıt ...
Yılın en renkli festivali başladı Ustalar performanslarını Denizlililer için sergiliyor
YEREL HABERLER Yılın en renkli festivali başladı Ustalar ...
Bin liralık sahte para ile yakalandı
YEREL HABERLER Bin liralık sahte para ile yakalandı
Kadın çantasına gizlenmiş 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kadın çantasına gizlenmiş 1,5 kilo uyuşturucu ele ...
İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye 12 bin TL ceza
Denizli'de 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 133 trafik kazası meydana geldi
Denizli’de 718 farklı asayiş olayında 532 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 718 farklı asayiş olayında 532 şüpheli ...
Denizli'de sendika başkanlarından öğretmene şiddet tepkisi
YEREL HABERLER Denizli'de sendika başkanlarından öğretmene şiddet ...
Buray, Avusturalyalı dostunu Çal’da buldu
YEREL HABERLER Buray, Avusturalyalı dostunu Çal’da buldu
Pamukkale’de ilk yardımın püf noktaları anlatıldı
YEREL HABERLER Pamukkale’de ilk yardımın püf noktaları anlatıldı
Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı Sanatçı Ayşe Dinçer, zayıflık ve güzelliğini elma sirkesine borçlu olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Ankaralı Ayşe zayıflığının sırrını açıkladı Sanatçı ...
Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek
YEREL HABERLER Meslektaşlarından darp edilen öğretmene destek
Denizli’de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında şampiyonun adı Gemiş oldu
YEREL HABERLER Denizli’de Zafer Kupası Voleybol Turnuvasında ...
Büyükşehir Ahilik geleneğini yaşatıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Ahilik geleneğini yaşatıyor
Denizlispor maçının hakemi açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor maçının hakemi açıklandı
Haluk Levent konserine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden sağlık desteği
YEREL HABERLER Haluk Levent konserine Özel Denizli Cerrahi ...
Denizlispor U19 takımı, hazırlık maçında Efeler09 SFK’ya 4-3 yenildi
YEREL HABERLER Denizlispor U19 takımı, hazırlık maçında Efeler09 ...
'Yaşayan İnsan Hazinesi'nin mütevazı hayatı
YEREL HABERLER 'Yaşayan İnsan Hazinesi'nin mütevazı hayatı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.