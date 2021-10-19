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Meme kanserinden korunmak mümkün Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli: “Meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 oranında erken teşhis ile azalma sağlanmaktadır”

İHA

Meme kanserinden korunmak mümkün Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli: “Meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 oranında erken teşhis ile azalma sağlanmaktadır”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli, meme kanserinde teşhisin önemine vurgu yaparak; “Meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 oranında erken teşhis ile azalma sağlanmaktadır” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sami Cebelli, Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Meme kanserinin dünya genelinde en çok görülen kanser türlerinden biri olduğunu vurgulayan Op. Dr. Sami Cebelli, kadınlarda görülen kanser türlerinin başında meme kanserinin geldiğini, erken teşhis edildiği takdirde meme kanserine bağlı ölümlerin yüzde 30 oranında azalma sağlandığına dikkat çekti. Op. Dr. Sami Cebelli, ”Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Hayat boyu her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski vardır. Bunun dışında her yüz meme kanserinden biri erkeklerde görülür. Meme kanserlerinin sadece yüzde 79 oranında ailesel geçişli olduğu saptanmıştır. Anne tarafında kırk yaş altında meme kanseri öyküsü, ailede iki taraflı meme kanseri olması ve erkek meme kanseri görülmesi ailesel geçişe işarettir. Bu tür ailelerde kadınların genetik danışmanlık almaları ve kontrollerini düzenli bir şekilde yaptırmaları gerekmektedir. Meme kanserinin en sık görülen türü süt kaynaklarından kaynaklanan duktal kanserlerdir” dedi.

“Meme kanserinin ek sık rastlanan belirtisi memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitledir”
Meme kanserinin belirtilerine değinen Op. Dr. Sami Cebelli, “Meme kanserinin belirtilerinden de bahsedecek olursak en sık rastlanan belirtisi, memede ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin hissedilmesidir. Memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması, içe çekilmesi gibi belirtiler de görülebilir. Meme kanseri için önemli risk faktörleri nelerdir diyecek olursak, meme kanserinde ileri yaş en önemli risk faktörüdür. Bunun dışında ilk adet yaşının erken ve menopoz yaşının geç olması riski arttıran faktörler arasındadır. Doğum kontrol haplarının on yıldan fazla kullanılması ve menopoz sonrası alınan aşırı kilolar da meme kanseri riskini arttırmaktadır. Annede, anne tarafında akrabalarda, teyzede ve/veya kız kardeşinde meme kanseri öyküsü olan kadınlarda meme kanseri riski daha da yüksektir. Ama bilinmelidir ki meme kanserli vakaların yüzde 50’sinde herhangi bir risk faktörü bulunmamaktadır” diye konuştu.

Meme kanserinden nasıl korunmalıyız?
Meme kanserinden nasıl korunmamız gerektiği ile ilgili bilgiler de veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlarından Op. Dr. Sami Cebelli, “Dengeli beslenme, zayıflama veya kiloyu koruma, sigara kullanmama, fazla alkol tüketmemek ve düzenli egzersiz gibi faaliyetler meme kanserinden korunmaya yardımcı olabilecek faktörlerdir” şeklinde konuştu.

“Meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 oranında erken teşhis ile azalma sağlanmaktadır”
Meme kanserinde erken tanı yöntemleri çok önemli olduğunu erken teşhisle meme kanseri riskini en aza indirebileceğimizin bilgisini veren Op. Dr. Sami Cebelli, şu uyarılarda bulundu:
“Erken tanı için üç temel yöntem kullanılır. Bunlar, evde kendi kendine yapılan elle meme kontrolleri, doktor tarafından yapılan yılda bir meme muayeneleri, ultrason ve mamografi ile meme kanserinin önüne geçebiliriz. Meme kanserinden erken teşhisin öneminden de kısaca bahsedecek olursak, meme kanserinin çok erken dönemlerde yakalanılabildiği ve böylece meme kanserine bağlı ölümlerde yüzde 30 oranında erken teşhis ile azalma sağlandığı saptanmıştır. Erken teşhis için 20 yaşından sonraki dönemde her ay kendi kendine meme kontrolü ve en az iki yılda bir 40 yaşından sonra ise yılda bir kere genel cerrah tarafından meme muayenesi yapılmalıdır. Unutmamalıyız ki meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır”

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