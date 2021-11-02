Denizlispor, Tuzlaspor hazırlıklarına başladı

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A. Denizlispor TFF 1. Lig’in 12. haftasında Tuzlaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.

TFF 1. Lig’in 12. haftasında A. Denizlispor, Tuzlaspor’un konuğu olacak. Zorlu deplasman öncesi hazırlıklara başlayan yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesislerinde Serhat Gülpınar idaresinde antrenman gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmalarının ardından gruplar halinde devam eden şut çalışmalarıyla sürdü.

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