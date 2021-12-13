Denizli’nin 3 ilçesinde su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin içme suyu depolarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 14 Aralık 2021 Salı günü Çivril, Baklan ve Çal ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisi yapılacağı bildirildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Çivril Haşat içme suyu grup deposu bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceği belirtildi. Denizli Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada şu ifadelerine yer verildi:

"14 Aralık 2021 Salı günü 07:00 18:00 saatleri arasında Çivril ilçesi Çıtak, Kıralan, Baklan ilçesi Kavaklar, Beyelli, İcikli, Konak, Hadim ile Çal İlçesi Gelinören ve Dayılar mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmanın erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilecektir”

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