Denizli’de geliştirilen ‘Ulaşım Portalı’ beğeni topladı Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen sistemden vatandaşlar övgüyle söz ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak sürdürdüğü akıllı ulaşım tekniklerini başarıyla sürdürüyor. Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı cihazlarla belediye otobüslerinin anlık konum bilgileri ve hareket saatleri gibi birçok bilgiye anında ulaşan vatandaşlar sistemden övgüyle söz ediyor.





Türkiye'de ilk kez yerli ve milli olarak geliştirilen Trafik Yönetim Sistemi ile Ulaşım Portalı, Toplu Taşıma Denetim Sistemi, Yeşil Dalga Sistemi gibi akıllı şehir uygulamalarını Denizlilerinin hayatına kazandıran Denizli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma sisteminde örnek çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir uygulamalarından biri olan "Ulaşım Portalı" vatandaşların sıklıkla kullandığı uygulamalardan biri olmaya devam ediyor. Vatandaşlar masaüstü bilgisayar veya akıllı mobil cihazlarından belediye otobüslerinin anlık konum bilgileri, hareket saatleri gibi birçok bilgiye anında ulaşıyor. Uygulamada otobüslerin anlık konum bilgileri, hareket saatleri, kart dolum noktaları, duraktan geçen hat bilgileri, kart türleri ve ücret tarifeleri, ulaşımla ilgili anlık duyuru, haberler, talep, öneri, şikayet erişimi, iletişim bilgileri, etrafımdaki duraklar ile çevremdeki otobüsler gibi birçok veri anlık olarak izlenebiliyor.



Ulaşım Portalı

Ulaşım Denizli isimli internet sitesi üzerinden giriş yapılan Ulaşım Portalı'nda yer alan seferlerin vatandaşların talepleri doğrultusunda sürekli incelendiği ve sefer yoğunluklarına göre günlük sefer sıklıklarının belirlendiği ifade edildi. Özellikle hafta sonu yolculuk taleplerinin azalması ile birlikte otobüs sefer sıklıklarında değişiklikler yapıldığı kaydedilirken, sefer değişikliklerinin Ulaşım Denizli üzerinden veya kentin belirli noktalarında bulunan akıllı durak ekranlarından, otobüs duraklarında bulunan QR kodlu bilgi levhalarından da anlık olarak takip edildiği belirtildi.

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