Rektör Kutluhan: “PAÜ olarak hedefimiz ilk 20”

PAÜ’nün Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni, il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Törende, Üniversitenin gelişim sürecine katkıda bulunan hayırsever iş insanları, Üniversiteyi ulusal ve uluslararası platformlarda başarı ile temsil eden öğretim üyeleri, personel ile öğrenciler ve 20202021 akademik yılında profesörlüğe yükseltilen öğretim üyelerine belge ve ödülleri takdim edildi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Akademik Atama, Yükseltme ve Ödül Töreni, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik başta olmak üzere, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Av. Gülizar Biçer Karaca, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan Demirdöğer, il protokolünden isimler ile belge ve ödül takdim edilecek iş insanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın açılış konuşması ile devam etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konuşmasında, bugünün, geçtiğimiz yılın bir muhasebesi olduğunu ifade ederken, aynı zamanda Üniversitesinin geliştiğini, güzelleştiğini ve geleceğe daha umutla baktığının hep birlikte paylaşıldığı bir gün olduğunu söyledi. PAÜ’nün her zaman yanında olan il protokolüne, oda başkanlarına, resmi kurum temsilcilerine, hayırsever iş insanlarına ve Denizli’nin tüm kesimlerine teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi: “Yükseköğretim Kalite Kurulu Üniversitemizi kalite güvencesi bakımından ilk on üniversiteden biri olarak ilan etmiştir. TÜBİTAK girişimcilik indeks sıralamasında Üniversitemiz 41. sıradan 37. sıraya gelerek seviyesini dört sıra yükseltmiştir. Bu başarı yeterli değil asla kabul etmiyoruz. İlk basamak olarak hedefimiz, Denizli plaka numaramızdır. TEKNOFEST yarışmalarında üç dalda öğrencilerimiz inovasyon alanında ödül alırken iki dalda öğretim üyelerimiz patent ödülü almışlardır. TEKNOFEST’te ödül almamız Üniversitemizin ArGe İnovasyon ve girişimciliğinin kanıtıdır. TEKNOFEST için katkı sunan odalarımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizindir. TEKNOFEST’te paydaş üniversite olma başvurusunu yaptık kabul olmasıyla ileriki yıllarda inşallah TEKNOFEST’in Denizli’de yapılmasının adımları bu vesileyle atılmış olacaktır. Dünya bilimsel indeks Türkiye sıralamasında ilk 10 bin 000 bilim insanı içinde Pamukkale Üniversitesi’nden şahsım da dâhil olmak üzere 95 öğretim üyesi girmiştir. Burada Üniversitemizde ilk 20 sıralamasına girenlere şilt veriyoruz. Geriye kalanları unutmadığımızı bildirmek isterim. Bu sıralamada Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Necip Atar’ın 81. sırada olması bizim göğsümüzü kabartmıştır. Vakıf üniversiteleri dâhil 207 üniversiteden buradaki üniversite olarak sıralamamız 54’tür. Vakıf üniversiteleri hariç tutulursa bu sıralama 36’dır. Bu da yine gurur vericidir. Ancak burada plaka numaramız hedefi geçerlidir.”



“Öğretim üyeleri olarak, ürüne yönelik ArGE inovasyon ve çözümler üretmeli; üniversiteye, şehre, ülkeye ve insanlığa daha yararlı projeleri hayata geçirmeliyiz.”

Sözlerinin devamında, farklı birçok alanda başarı elde eden öğretim üyesi ve öğrencilerin, başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, pandemi ile mücadelede yoğun emek harcayan, PAÜ Hastanelerinin Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel’in şahsında, akademik, idari ve teknik tüm çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Sözlerinin sonunda Rektör Prof. Dr. Kutluhan, öğretim üyelerinin hayata dair, ürüne yönelik ArGe inovasyon ve çözümler üretmelerini üniversiteye, şehre, ülkeye ve insanlığa daha yararlı projeleri hayata geçirmelerini istedi.



“Üniversitemiz, elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın açılış konuşmasının ardından tören, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in açılış konuşması ile devam etti. Konuşmasının başında, Pamukkale Üniversitesi’nin ürettiği projeler ile Denizli ve ülkenin gelişimine katkı sağladığını belirten Vali Atik, Üniversitenin elde ettiği başarılar ile Denizli’yi gururlandırdığını söyledi. Bu başarıların, çalışma azminin arttırılmasına katkı sağladığın belirtti. Tıp alanında uzman olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın kendi alanının dışında olan ve ilin gelişimine katkı sağlayacak, tohum ıslahı gibi projelere öncülük ettiğine dikkat çeken Vali Ali Fuat Atik, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın şahsında PAÜ Rektörlüğüne ve öğretim üyelerine Denizli’nin gelişmesine katkı sağlayan çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Devletin tüm kurumları ile bir bütün olduğunun altını çizen Vali Atik, her zaman PAÜ’nün yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in konuşmasının ardından tören, 2021 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST ve İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF)’da derece elde etmiş öğretim üyelerine ödüllerini takdimi ile devam etti. Akıllı pansuman sistemi projeleri ile ISIF21’de Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) En İyi Akademik Buluş Ödülünün sahibi olan Prof. Dr. Ahmet Koluman ve ekibine; grafen nanoparçacık kompozit yapılı yapay kulak zarı tasarımıyla TEKNOFEST 2021’de Türk Patent Alanı’nda altın madalya kazanan Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü ve proje ekibine; ISIF2021’de Kanama Takip Pedi buluşuyla bronz madalya ödülü kazanan Prof. Dr. Sevgi Özkan ve ekibine; son olarak ISIF 2017’de altın madalya, ISIF 2019’da bronz madalya patent ödülleri kazanan ve yürütücülüğünü üstlendiği, “3G/4G/WiFi/WiMax Uygulamaları İçin Ayarlanabilir Çok Modlu Çok Bandlı Mikrodalga Filtre ve Frekans Çoğullayıcı Tasarımı” isimli 1001 Araştırma Projesi, TÜBİTAK tarafından Proje Performans Ödülü’ne layık görülen Prof. Dr. Ceyhun Karpuz’a ödüllerini Denizli Valisi Ali Fuat Atik takdim etti.



TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknolojiler Kategorisinde, mobil insansı robot projesi ile Türkiye ikincisi olan Doç. Dr. İsmail Ovalı’nın danışmanlığını üstlendiği SİGUN Takımı; BiyoNanobozunur yara örtüsü üreterek, TEKONOFEST Biyoteknoloji ve İnovasyon kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Doç. Dr. Yusuf Özcan danışmanlığındaki PHARMASCAR Takımı ile TEKNOFEST 2021’de Biyoteknoloji İnovasyon Proje Kategorisinde En İyi Sunum Ödülünü kazanan Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü’nün danışmanlığındaki GraFEB Takımına ödüllerini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan takdim etti.



Tören, 2020 ve 2021 yılları içerisinde Pamukkale Üniversitesi’nin gelişimine katkı sağlayan, hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi takdimi ile devam etti. Hayırsever iş insanlarına plaketlerini, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan takdim etti. Törenin devamında Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index2022 “Turkey Top 10 bin Scientists” listesinde yer alan, PAÜ’lü öğretim üyelerinden üniversite özelinde yapılan sıralamada ilk 20’ye giren öğretim üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.



Uluslararası platformlarda ödül alan öğretim üyesi, personel ve öğrencilerin ödüllerinin takdiminin ardından tören, 20202021 eğitim öğretim yılında akademik atama ve yükseltmeleri gerçekleşen öğretim üyelerine profesörlük belgelerinin takdimi ile devam etti. Profesörlüğe yükseltilen 72 öğretim üyesine belgeleri, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından takdim edildi.

