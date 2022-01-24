Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdı

Denizlispor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını ve kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkürünü açıkladı.

Denizlispor Kulübü Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktör Fatih Tekke ile yollarını ayırma kararı almıştır. Fatih Tekke ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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