Kıyasıya mücadele eden pehlivan develer arenayı ısıttı

Denizli’de Ege, Marmara ve Akdeniz’in en iyi develerinin yarıştığı 36. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kıyasıya güreşen develer, izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.



Sarayköy Belediyesi tarafından düzenlenen 36. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivalinde Ege, Marmara ve Akdeniz'in en iyi develeri kıran kırana mücadele etti. Sakarya Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin tek doğal arenasında yapılan festivale soğuk havaya aldırış etmeyen onlarca vatandaş katılarak görsel şölen oluşturdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan festivalde 100 deve kıran kırana mücadele etti. Doğal arenada tribünlerde piknik yapan binlerce vatandaş, bir yandan güreşleri heyecanla izlerken bir yandan da cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi.



Dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi

Arenadan konuşan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, “Bugün on binlerce vatandaşımız Türkiye’nin tek doğal arenasında, Sarayköy’de bir araya geldi. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. 100 devesiyle birlikte arenamızı tercih ederek güreşlerimize katılan tüm deveci kardeşlerime de ayrıca teşekkür etmek istiyorum” dedi.



“Vatandaşlarımız geleneklerini yaşatmak istiyor”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmak için gayret eden tüm belediyelerimize destek oluyoruz. Bugün Sarayköy’de de önemli kültürlerimizden birisi olan deve güreşlerimiz gerçekleştiriliyor. Bugün buradaki kalabalıktan gördük ki vatandaşlarımız geleneklerini yaşatmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.