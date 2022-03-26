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Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek öğrendiler ‘Büyükşehir İle Geziyorum’ projesi, gençlerden tam not aldı

İHA

Denizli’nin tarihi ve doğal güzelliklerini gezerek öğrendiler ‘Büyükşehir İle Geziyorum’ projesi, gençlerden tam not aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise 11. ve 12. sınıflara yönelik başlattığı “Büyükşehir İle Geziyorum” projesi gençlerden tam not aldı. Proje ile Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları gören gençler üniversite sınavı öncesi stres attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı proje gençlerden tam not aldı. Proje ile Denizli genelindeki lise 11. ve 12. sınıf öğrencileri kentin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını görme fırsatı bulurken, gezinin ilk haftaki programına Merkezefendi, Sarayköy, Honaz, Buldan, Güney, Bozkurt, Babadağ, Baklan ve Çardak ilçesindeki yaklaşık 1000 öğrenci katıldı. Gezide Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti ile Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nı gören gençler Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret etti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Başkan Osman Zolan ile buluşan gençler buradaki planetaryumda uzayın derinlikleri ile Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca hazırlanan “Söz Sende” adlı oyunu izledi.

Sınav öncesi stres atıyorlar
“Büyükşehir İle Geziyorum” projesine tam not veren gençler memnuniyetlerini şöyle belirtti: Hakkı Barış Özormancık: “Gezi çok güzel gidiyor. Bir haftadır bu geziyi bekliyorduk. Çok güzel bir aktivite olmuş. İnsanlarla kaynaşıyoruz. Sınavlardan önce kafa dağıtmak için böyle bir gezi gerekliydi. Hem koronadan dolayı maskelerden de bunalmıştık. Şimdi açık havada gezmek güzel oluyor. Proje bence çok güzeldi en eğlencelisi de belki tiyatroydu. Tarihi yerleri de görmüş olduk çok iyiydi. Üniversite sınavı öncesi güzel bir etkinlikti. Ben çok memnun oldum gerçekten. Pamukkale ayrı bir güzeldi, planetaryum ayrı bir güzeldi, tiyatroyu çok beğendim. İyi bir etkinlik oldu. Sınav öncesi bizim için motive oldu. Çok beğendim, çok memnun kaldım” dedi.

Gençler Başkan Zolan ile buluşuyor

Programlarda gençlerle bir araya gelerek “Söz Sende” oyununu birlikte izleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise sınav öncesi gençleri stresten bir nebze de olsa uzaklaştırarak Denizli’nin eşsiz güzellikleriyle dolu bir gün geçirmesini istediklerini söyledi. Başkan Zolan, “Denizli’mizin merkeziyle beraber 19 ilçemize hizmet etmeye çalışıyoruz. İnsanlarımızın ve siz değerli gençlerimizin ihtiyaçlarını gidermek için uğraşıyoruz. Sizler bizler için çok değerlisiniz ve bizim geleceğimizsiniz. Gençlik demek hazine, enerji, güç demektir. Yeni ufuklar hedefler demektir. İnşallah hedeflerinize kavuşur, istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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