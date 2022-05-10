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Hermolaos’un meşhur evleri Tripolis’te Asırlık evlerinin ünü 2 bin yıl öncesine dayanıyor

İHA

Hermolaos’un meşhur evleri Tripolis’te Asırlık evlerinin ünü 2 bin yıl öncesine dayanıyor

Tripolis Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkan Hermolaos’a ait heykel kaidesindeki yazıtta, Tripolis’in meşhur konaklarından bahsettiğini açıklayan Kazı Başkanı Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr Bahadır Duman, “Yazıtta, günümüzde özgün mimarisiyle dikkat çeken Buldan Konakları gibi, 2000 yıl önce Tripolis’in konaklarının da meşhur olduğunu anlıyoruz” dedi.

Buldan’ın Yenicekent Mahallesi’nde yer alan ve Çürüksu Vadisi’nin kuzeybatı ucundaki kentin kamu ve sivil mimariye ait kalıntıları, vadiye hâkim bir tepenin güney yamacında yaklaşık 3 kilometrelik alana yayılan Tripolis Antik Kenti kazı çalışmaları devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Duman başkanlığındaki gerçekleştirilen kazı çalışmalarında Tripolis’teki konutlarla ilgili oldukça önemli bilgilere ulaşıldı.

" Tripolis’in seçkinleri için tasarlanarak buraya yerleştirildiği anlaşılmıştır"
Tripolis Antik Kenti’nde 2012 yılından beri devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof.Dr. Bahadır Duman, “Roma İmparatorluk Dönemi'nde oldukça önemli bir nüfusa sahip kentte stadyum, tiyatro, hamam, meclis binası, şehir kapıları, caddeler, sokaklar ve konut yapılarından oluşan kamu ve sivil mimariye ait yapıların büyük bir kısmı ortaya çıkarıldı. Konut Alanı’nda 2013 ve 2018 2021 arasında beş sezon kazı çalışmaları yapılmış ve kentin güneyine bakan bölümünde, Çürüksu Vadisi’ne ve Büyük Menderes Nehri’ne hakim yamaçlar üzerindeki eğimli arazinin teraslandırılarak Antik Çağ boyunca çok sayıdaki sivil konutun Tripolis’in seçkinleri için tasarlanarak buraya yerleştirildiği anlaşılmıştır” dedi.

Heykelden önemli bilgiler ortaya çıkıyor
İlk kez 1884’de Pierre Paris tarafından okunan Hermolaos’a ait bir onurlandırma heykeli kaidesinde önemli bilgilere ulaşıldığını dikkat çeken Kazı Başkanı Prof.Dr. Duman, “Tripolis’teki konutlarla ilgili oldukça önemli epigrafik veri İS 4. yüzyılın ortalarında yaşayan, Tripolis topraklarında yetişmiş ve Roma’da Senatörlüğe kadar yükselmiş
Hermolaos’a ait bir onurlandırma heykeline aittir. Heykel kaidesinde Grekçe ‘Eğer Hermolaos’un ailesi ve yaptığı çok güzel işlerle ilgili daha fazla öğrenmek istersen tanıkları şehir halkı ve meşhur konakları olacaktır’ yazmaktadır. Hermolaos ve memleketi Tripolis'i öven bu şiirsel metinde Tripolisliler hemşerileri Hermolaos’un Roma Senatosu'nda yer alması nedeniyle gururlandıklarını ifade etmektedirler. Yazıtta yer alan ‘meşhur konaklar’ ifadesi kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan tabanları mozaik döşemeli, duvarları renkli fresklerle bezeli Tripolis Konutları’ndan sadece küçük bir kısmını meydana getiriyor olmalı” diye konuştu.

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