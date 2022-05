Türkan Saylan Parkı, Merkezefendi’de törenle açıldı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan: “Onun ismi gönlümüzde ilelebet yaşayacak”

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Türkan Saylan Parkı gerçekleştirilen tören ile açıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İnanç özgürlüklerine saygılı, laikliğin ışında ve laikliğin değerini bilen Türkan Saylan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanmasına katkısı büyüktür. Türkan Saylan ismini Merkezefendimizde yaşatacağımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.



Huzurlu ve daha yeşil bir gelecek için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi Osmangazi Caddesi 4868 Sokak’ta yapımı tamamlanan 6 bin metrekare toplam alana sahip olan Türkan Saylan Parkı, gerçekleştirilen törenle açıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Mücadele ruhunu Prof. Dr. Türkan Saylan’dan öğrendiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Cumhuriyetin yetiştirdiği; kolları akla, eğitime, tıbba kız çocuklarımıza uzanan bir çınarın altında toplandık. Prof. Dr. Türkan Saylan ömrünü mücadeleye, aydınlanmaya, çağdaşlaşmaya adadı. Bugün burada bu ulu çınarı yâd edeceğiz. Atatürk ilke ve devrimlerinin izlerinden ayrılmadan aydınlanmanın yolunda çalıştı hep. Aynı zamanda inanç özgürlüklerine saygılı, laikliğin ışında ve laikliğin değerini bilen Türkan Saylan’ın, Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanmasına katkısı büyüktür. O hayatının her kademesinde, her nefesinde mücadele etti. En zor dönemlerinde bile mücadele etti. Hiçbir zaman yılmadı, pes etmedi. Bizler bu mücadele ruhunu ondan aldık, ondan öğrendik. Henüz daha gelişmemişken hocamız cüzzam hastalığını Anadolu topraklarından sildi. Sildiği gibi ülkemizden cehaletin de silinmesi için canı pahasına savaştı” diye konuştu.



“Onun ismi gönlümüzde ilelebet yaşayacak”

Merkezefendi’de eğitim alanında fırsat eşitliği için çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, “O aydınlanma ışığında 1989 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini kurdu. Eğitime çok önem verdi. Eğitime destek vererek nice kardelenlerin yetişmesini sağladı. Gönlümüzdeki yeri her zaman başkadır. Hocamız gibi biz de, göreve geldiğimiz tarihten itibaren Merkezefendi’de çocuklarımızda ve gençlerimizde eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalıştık. Onun ismini bir sembol olarak yaşatacağız. Amacımız buraya gelen gençlerimizin ve çocuklarımızın, onun yaptıklarını öğrenmesini, yolundan gitmesini sağlamaktır. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Emeği geçen herkese, destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Parkımız hayırlı uğurlu olsun. Onun ismi gönlümüzde ilelebet yaşayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.