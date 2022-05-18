32 ülkeden 50 bilim insanı çevre konusunda Denizli’de buluştu Denizli’nin çevre hassasiyeti ülke sınırlarını aştı

Su yönetimi ve iklim değişikliği projeleriyle Dünya 2’ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 32 ülkeden 50 bilim insanının çevre konusunda katıldığı akademik çalışmaya ev sahipliği yaptı. Bilim insanları ile bir araya gelen Başkan Zolan, Denizli’nin çevre hassasiyeti ile örnek olduğunu söyledi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyen COST Aksiyon çerçevesinde 32 ülkeden Denizli’ye gelen 50 bilim insanı ve uzmanı ağırladı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğinde düzenlenen iklim değişikliğine uyum kapasitelerinin ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesinde kent ağaçları ve ormanlarının hastalık ve zararlı tehditlerine karşı korunması ve çözüm yolları geliştirilmesi programı 2 gün sürdü. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bilim insanları Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyarete Prof. Dr. Johanna Witzell, Prof. Dr. Stephen Woodward, Prof. Dr. Carmen Morales, Prof. Dr. Simone Prospero, MSc. Francis Maire, Prof. Dr. Michelle Cleary, Dr. Öğretim üyesi Refika Ceyda Beram, Dr. Öğretim üyesi Abdullah Beram, Prof. Dr. Tuğba Doğmuş ile Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim katıldı.

Başkan Zolan, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekti

Başkan Zolan, Denizli’de gerçekleştirilen bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, “Çevre duyarlılığı ve hayatın devamlılığı açısından çok önemli bir projeyi sizlerin gayreti ve çalışmasıyla Denizli’mizde gerçekleştiriyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak çevre duyarlılığına en üst seviyede hassasiyet gösteriyoruz. İklim değişikliği ve küresel ısınma bizi buna zorunlu hale getiriyor” diye konuştu.



"Akıllı şehir uygulamalarımız ile de emisyonu en aza indirme gayreti içerisindeyiz”

İklim değişikliği eylem planı ve su yönetimi konusunda örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Zolan, “Kaynaklarımızı verimli kullanmak, emisyon ve hava kirliliği anlamında geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için suyumuzu, havamızı, toprağımızı korumak durumundayız. Su yönetimi ve altyapı çalışmalarımız ile su kaçaklarını minimuma indirmek için çalışıyor, akıllı şehir uygulamalarımız ile de emisyonu en aza indirme gayreti içerisindeyiz” dedi.



“Amaç ödül almak değil, çevremizi korumaktır”

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından 2021 yılında düzenlenen Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Denizli’nin Dünya 2’ncisi olduğunu hatırlatan Başkan Zolan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Burada amaç ödül almak değil, çevremizi korumaktır. Avrupa Birliği projesi olarak da iklim değişikliği eylem planı ve uyumu aynı zamanda sera gazı azaltım çalışmamızı da tamamlayarak planımızı uygulamaya devam ediyoruz”.

Toplantıya ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesinin çevre konusunda gösterdiği hassasiyetten takdirle bahseden bilim insanları ise Denizli’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı, iklim değişikliği eylem planı ve diğer örnek uygulamaları nedeniyle Başkan Zolan’a teşekkür etti.

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