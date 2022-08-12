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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında 

DHA

Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında 


DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Altaş Denizlispor, 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakada Alper Akarsu görev alacak. Konuk yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal forma giyemeyecek. 
Transfer yasağı nedeniyle geçen sezonki kadrosunu koruyarak lige hazırlanan Denizlispor'da maratona iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Rakibimiz transfer döneminde birçok takviye yaptı. Güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Ancak biz de ilk maçımızda puan ya da puanlar almayı amaçlıyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-08-12 10:36:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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