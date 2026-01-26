Denizli’de kendisini eve bırakan arkadaşının kullandığı aracın altında kalan öğretmen hayatını kaybetti
Denizli'de eğlence mekanından çıktıktan sonra eve bırakılan 56 yaşındaki öğretmen, arkadaşının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Denizli’de eğlence mekanından çıkan 56 yaşındaki öğretmen, kendisini eve bırakan arkadaşının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.
ARKADAŞINI EVE BIRAKTI
İHA'nın haberine göre olay, Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Susan (56) arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanına gitti. İki öğretmen arkadaşıyla birlikte gittiği eğlence mekanından gece saatlerinde ayrıldıktan sonra Mehmet Susan, arkadaşları tarafından otomobille evine bırakıldı.
GERİ MANEVRA SIRASINDA ARKADAŞINI EZDİ
Araçtan indikten sonra otomobilin arka kısmından geçmek isteyen Mehmet Susan, sürücünün geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı.
PANİKLEDİ, BU KEZ İLERİ HAMLE YAPTI
Panikleyen sürücünün bu kez ileri hamle yapmasıyla Mehmet Susan’ın üzerinden bir kez daha geçildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Mehmet Susan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Susan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.