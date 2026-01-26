Habertürk
        Denizli'de kendisini eve bırakan arkadaşının kullandığı aracın altında kalan öğretmen hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Denizli’de kendisini eve bırakan arkadaşının kullandığı aracın altında kalan öğretmen hayatını kaybetti

        Denizli'de eğlence mekanından çıktıktan sonra eve bırakılan 56 yaşındaki öğretmen, arkadaşının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 26.01.2026 - 10:10
        Geri manevra yaptı... Arkadaşını öldürdü
        Denizli’de eğlence mekanından çıkan 56 yaşındaki öğretmen, kendisini eve bırakan arkadaşının geri manevra yaptığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

        ARKADAŞINI EVE BIRAKTI

        İHA'nın haberine göre olay, Denizli’nin Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Susan (56) arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanına gitti. İki öğretmen arkadaşıyla birlikte gittiği eğlence mekanından gece saatlerinde ayrıldıktan sonra Mehmet Susan, arkadaşları tarafından otomobille evine bırakıldı.

        GERİ MANEVRA SIRASINDA ARKADAŞINI EZDİ

        Araçtan indikten sonra otomobilin arka kısmından geçmek isteyen Mehmet Susan, sürücünün geri manevra yapması sonucu aracın altında kaldı.

        PANİKLEDİ, BU KEZ İLERİ HAMLE YAPTI

        Panikleyen sürücünün bu kez ileri hamle yapmasıyla Mehmet Susan’ın üzerinden bir kez daha geçildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunulan Mehmet Susan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Mehmet Susan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

        Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

