Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk haftası! Ligin ilk üç sırasındaki Gençlerbirliği, Denizlispor ve Hatayspor, Süper Lig'e çıkma mücadelesi veriyor! 66 puanla ikinci sırada yer alan Denizlispor, ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor'u konuk ediyor. Ege temsilcisi rakibini mağlup etmesi durumunda hiçbir sonuca bakmadan Süper Lig'e yükselecek!

DENİZLİSPOR - KARABÜKSPOR

SAAT: 16:30

HAKEM: Erkan Özdamar

YAYIN: beIN SPORTS MAX HD 1

STAT: Denizli Atatürk Stadı

DENİZLİSPOR: Adam Stachowiak, Alperen Babacan, Oğuz Yılmaz, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Deniz Vural, İsmail Aissati. Recep Niyaz, Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Lanre Kehinde

KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar, Fatih Tulak, Abdullah Sezgin, Sezer Gündüz, Doğukan Toköz, Toykan Topuz, Fatih Kızılay, Cihan Aydın, Berk Kervamkıran, Batuhan Kurt, Arif Bostancı

KİM NASIL ÜST LİGE ÇIKIYOR?

33. hafta öncesinde ilk 3 sıradaki 67 puanlı Gençlerbirliği, 66 puana sahip Abalı Denizlispor ve 61 puanı bulunan Hatayspor'un direkt Süper Lig'e yükselme şansı devam ediyor.



Gençlerbirliği Gazişehir Gaziantep deplasmanında en az 1 puan aldığı takdirde, Abalı Denizlispor ise konuk edeceği, ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.



Hatayspor bu hafta puan kaybettiği takdirde, Gençlerbirliği ile Abalı Denizlispor kendi maçlarının sonuçları ne olursa olsun Süper Lig'e yükselecek.

Hatay temsilcisi, sezon sonunda ligi Gençlerbirliği ile aynı puanda tamamlaması halinde ikili averajla rakibini geride bırakacak. İlk 3 sıradaki takımın ligi 67'şer puanda bitirmesi halinde ise Gençlerbirliği ilk 2'nin dışında kalacak.

13. HAFTADAN BU YANA ZİRVE YARIŞINDA

Bu sezon 34. kez mücadele ettiği 1. Lig'e teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan daha sonra takımın başına Yücel İldiz'i getiren Abalı Denizlispor, son 2 haftaya lider Gençlerbirliği'nin 1 puan gerisinde, üçüncü durumdaki Hatayspor'un ise 5 puan önünde 66 puanla 2. sırada girdi.



Ligin 8. haftasında lider Gençlerbirliği'nin 11 puan gerisine düşmesine rağmen 13. haftada 2. sıraya kadar yükselen ve puan farkını 3'e indiren Denizlispor, ligde 19. haftada liderlik koltuğunu devraldı.



Bu sezon 13. haftadan itibaren ilk 2 içinde kendisine yer bulan yeşil-siyahlı ekip toplam 10 haftayı birinci sırada tamamladı.



Denizlispor, sezon içinde Altınordu ile 14 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.



4. KEZ SÜPER LİG'İN EŞİĞİNDE



Daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, 4. kez Süper Lig vizesi için gün sayıyor.



Süper Lig'de 19 sezon geçiren yeşil-siyahlı ekip 2002-2003'te Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti.



YÜCEL İLDİZ, 4. KEZ SÜPER LİG'E YÜKSELECEK



2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşıyan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, ligden düşmesi kesinleşen ve 2 kez Süper Lig'e taşıdığı Kardemir Karabükspor karşısında galibiyet arayacak.



Kardemir Karabükspor karşısında alınacak galibiyetle teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig coşkusu yaşayacak tecrübeli teknik adam daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak olacak.