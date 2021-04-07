AA

Hakan Kutlu, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği gün, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'de bulunduğu yeri hak etmediğini söylediğini hatırlattı.

Takıma yapacakları dokunuşlarla üst sıralara doğru tırmanabilecek bir ekip oluşturabilecekleri inancı ile göreve başladığını belirten Kutlu, "Geldiğimiz günden itibaren performans ve mücadele olarak üzerine koyan, her geçen gün birbirine daha fazla bağlanan bir futbolcu topluluğu görmekten son derece memnunum. Süreç içerisinde dış saha maçlarında puan kayıpları yaşadık, performans düşüşleri gözlemledik. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Ancak oyuncularımız, iyi niyetle mücadele ve kulübü sahiplenme adına ortaya koydukları karakterle takdiri fazlasıyla hak etti." ifadelerini kullandı.

"BİRLİK OLACAĞIZ VE BİZ KAZANACAĞIZ"

Önlerinde "kazanılmayı bekleyen 30 puan" bulunduğunu kaydeden Kutlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özellikle oynayacağımız 5 maçın rakiplerimizle olduğunu düşünürsek kümede kalmak için hala önümüzde büyük bir fırsat olduğu çok açık şekilde ortadır. Bundan sonraki süreçte Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kulüp Başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz, kulüp çalışanları ve futbolcularımızla birlikte bir bütün olup mücadelemizi sonuna kadar sürdürerek sezon sonunda Süper Lig'de kalan taraf kesinlikle biz olacağız. Bu süreçte her ne kadar tribünlerde sizlerle birlikte olamasak da desteğinizi ve gücünüzü her zaman yanımızda ve kalbimizde hissederek var gücümüzle mücadele edeceğiz. Biz birlik olacağız ve biz kazanacağız."