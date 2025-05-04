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        Haberler Spor Basketbol NBA Denver Nuggets, yarı final biletini aldı - Basketbol Haberleri

        Denver Nuggets, yarı final biletini aldı

        NBA play-off'larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 mağlup etti ve ilk tur serisini 4-3 kazandı. Bu sonuçla Nuggets, konferans yarı final biletini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 10:50 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:50
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        Denver Nuggets, yarı final biletini aldı
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Denver Nuggets, Los Angeles Clippers'ı 120-101 yenerek ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferans yarı finaline kaldı.

        Batı Konferansı'nı 4. sırada tamamlayan Nuggets, play-off ilk tur serisi 7. maçında konferans 5'incisi olarak play-off'lara kalan Clippers'ı ağırladı.

        İkinci ve üçüncü periyotta rakibine büyük üstünlük kuran Nuggets, bir ara farkı 35 sayıya çıkardığı karşılaşmadan galip ayrılmayı başardı.

        Ev sahibi takımda Aaron Gordon 22 sayı, 5 asist, Christian Braun 21 sayı, 5 ribaunt, Nikola Jokic 16 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Jamal Murray 16 sayı 5 ribaunt, Russell Westbrook 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 5 top çalma ve Michael Porter Jr 15 sayı, 6 ribauntla oynadı.

        Nuggets, NBA play-off'larındaki 7. maç galibiyetinde 6 oyuncusu 15 ve üstü sayı atan ilk takım oldu.

        Clippers'ta ise Kawhi Leonard 22 sayı, 5 ribaunt, Kobe Brown 13 sayı, 3 asist ve Ivica Zubac 10 sayı, 14 ribaunt üretti.

        Denver Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder ile eşleşti.

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