Real Madrid ile Deportiva Minera İspanya Kral Kupası son 32 turunda karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti’nin öğrencileri, rakibini mağlup etmek istiyor. Ev sahibi takım ise kupa karşılaşmasında galip gelmenin planlarını yapıyor. Milli yıldız Arda Güler’in Deportiva Minera maçında ilk 11’de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Deportiva Minera - Real Madrid maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylar…