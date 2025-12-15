Deportivo Alaves: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU
İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti. Kylian Mbappe ve Rodrygo'nun golleriyle ligde 2 maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 39'a yükseltti. Deportivo Alaves ise haftayı 18 puanla tamamladı.
İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu.
Eflatun Beyazlılar, Mendizorrotza'da oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 24'te Kylian Mbappe ve 76. dakikada Rodrygo atarken, ev sahibinin tek golünü ise 68. dakikada Carlos Vicente kaydetti.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 78 dakika süre aldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 39'a çıkarırken, Deportivo Alaves ise 18 puanda kaldı.
İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Deportivo Alaves, Osasuna'ya konuk olacak. Real Madrid, Sevilla'yı ağırlayacak.