Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Deportivo Alaves: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Deportivo Alaves: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves'i 2-1 mağlup etti. Kylian Mbappe ve Rodrygo'nun golleriyle ligde 2 maç sonra kazanan Real Madrid, puanını 39'a yükseltti. Deportivo Alaves ise haftayı 18 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 01:10 Güncelleme: 15.12.2025 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid, deplasmanda hata yapmadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İspanya LaLiga'nın 17. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu.

        Eflatun Beyazlılar, Mendizorrotza'da oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazandı.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 24'te Kylian Mbappe ve 76. dakikada Rodrygo atarken, ev sahibinin tek golünü ise 68. dakikada Carlos Vicente kaydetti.

        Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladı ve 78 dakika süre aldı.

        Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 39'a çıkarırken, Deportivo Alaves ise 18 puanda kaldı.

        İspanya LaLiga'nın bir sonraki haftasında Deportivo Alaves, Osasuna'ya konuk olacak. Real Madrid, Sevilla'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı