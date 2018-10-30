Deportivo Alaves - Girona maçı heyecanı

İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Deportivo Alaves, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Girona takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:30. Deportivo Alaves son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Girona son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 538 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Alaves galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.90, Girona galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Deportivo Alaves son haftadaki Sevilla müsabasında 1-0 yenildi.

Girona, Las Palmas karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında alan Deportivo Alaves, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Girona, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Girona, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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