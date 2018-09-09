Deportivo Cali - La Equidad düellosu

Kolombiya Primera A Clausura maçında Deportivo Cali ile La Equidad, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:15. Deportivo Cali 12 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken La Equidad 22 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Deportivo Cali, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. La Equidad, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 568. İddaa'da Deportivo Cali kazanır 1.50, berabere biter 3.10, La Equidad kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportivo Cali son haftadaki La Equidad müsabasında 0-2 yenildi.

La Equidad, Deportivo Cali karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Deportivo Cali, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Deportivo Cali, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

La Equidad, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. La Equidad, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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