Deportivo Municipal - Melgar karşılaşma önü

Deportivo Municipal ve Melgar, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. 12 puanlı Deportivo Municipal 5. sırada bulunuyor, Melgar 14 puana sahip ve 4. sırada. Deportivo Municipal son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Melgar, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 548 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Municipal galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Melgar galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Municipal son haftadaki Sport Huancayo müsabasında 2-3 yenildi.

Melgar, Academia Cantolao karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Deportivo Municipal, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 1 gol yedi.

Melgar, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Melgar 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ