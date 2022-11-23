Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Türkiye saati ile 04.08’de Düzce merkezli bir deprem meydana geldi ve depremin etkisi Ankara ve İstanbul dahil çevre merkezlerde hissedildi. Bu sarsıntıyı yaşayan, belki bu depremle eski acılarını yeniden hisseden herkese geçmiş olsun.
Hava durumunda batıdan yaklaşan yağmurları görüyoruz. Şu sıralarda Muğla, İzmir, Edremit, Çanakkale ve Edirne yağışlı havanın etkisine girdi. İstanbul’da akşam yaklaşırken çok kuvvetli olmayan yağmur geçişleri görülecek.
AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT
Depremi kuvvetli hisseden başta Düzce, Bolu, Mudurnu, Adapazarı, Karasu çevresinde akşam yağmur bekleniyor. Tahmini olarak saat 21.00 - 22.00 gibi başlayacak yağmurlar bu alanda gece boyu orta kuvvette sürecek görünüyor. 24 Kasım Perşembe günü İstanbul dahil Marmara’nın kuzeyinde yine yağmurlu geçecek, Düzce ve Adapazarı perşembe gününü zayıf yağmurlu ama bugüne göre 6-7 derece daha soğuk geçirecek. Perşembe gecesi ülkemizin kuzeybatısından yurda girecek soğuk cephenin etkisiyle bugünün ılık havasının yerini kışa benzer soğuk hava alacak.
Günlerdir süren sıcaklar yerini mevsim ortalamasına yakın soğuklara bırakıyor. Cuma gecesinden itibaren Bolu Geçidi gibi yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar da görülecek. Yaşanan deprem sonucu geceyi dışarıda geçirmek zorunda olanlar yaklaşan ıslak ve soğuk havaya hazırlıklı olmalı, yetkililer bu geceden itibaren başlayacak soğuk ve yağışlı havada insanlara hava koşullarına uygun şekilde yardım etmeli.
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