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Meteoroloji'den 7 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; Antalya ve Manisa için "sarı", Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale içinse "turuncu" alarm verildi. 7 kentte kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. Bugün 4 bölgemizde sağanak yağış beklendiği belirtilirken;. 5.9 Gölyaka depremiyle sarsılan Düzce'de, sıcaklık 20 derece olacak. Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra ise kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bolu'da ise sıcaklık 15 ve kuvvetli sağanak yağışlı. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

HAVA DURUMU SON DAKİKA: Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için
Meteoroloji'den 7 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU VE DÜZCE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

7 KENT İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Antalya ve Manisa için "sarı", Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale içinse "turuncu" alarm verildi. 7 kentte kuvvetli sağanak ve fırtınaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

BATI KARADENİZ'DE SICAKLIK ARTIYOR

Hava sıcaklığının Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULUYOR

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

ANKARA: 17, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BOLU: 15, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

DÜZCE: 20, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

BURSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 23, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 21, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

KONYA: 17, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 16, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 20, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 20, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 18, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 12, Parçalı bulutlu.

KARS: 12, Parçalı bulutlu.

VAN: 12, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 16, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 18, Parçalı bulutlu.

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