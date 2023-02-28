Bakan Özer açıkladı: Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen illerde, sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacaklarını ifade eden Bakan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını söyledi.

Bakan Özer ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen ara 27 Mart'a kadar uzatıldı.