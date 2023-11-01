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        Haberler Gündem Deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimat tarihini duyurdu!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 40 bin deprem konutu ve 5 bin köy evinin teslimat tarihini duyurdu!

        Deprem konutları teslim tarihi, 31 Ekim Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. 6 Şubat'ta 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ, deprem konutlarının inşasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'da inşa edilen deprem konutlarının teslim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte 40 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimat tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:20 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:20
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        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremin ardından bölgede deprem konutları yapımı başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılan deprem konutlarının inşa süresi devam ediyor. 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından 11 ilde 200 bin konutun inşasının devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslim tarihine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Deprem konutları teslim tarihine ilişkin merak edilenler...

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        DEPREM KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ekim Kabine toplantısı sonrasında son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz." dedi.

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        CUMHURBAŞKANI'NDAN TESLİM TARİHİ AÇIKLAMASI!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız." açıklamasında bulundu.

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        FAİZSİZ KREDİ İMKANI SUNULACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizsiz kredi açıklaması şu şekilde,

        "Deprem bölgesindeki KOBİ’lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası’yla iş birliği halinde işletme başına 200 bin lira ila 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız."

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